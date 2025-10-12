IND vs WI 2nd Test 2025 Scorecard, Day 3 Tea Break: फॉलो-ऑन खेल रही वेस्टइंडीज ने 2 विकेट खोकर जोड़ें 35 रन, भारत से अभी 235 रन से पीछे

भारतीय क्रिकेट टीम(Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs West Indies National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ का दूसरा और अंतिम मुकाबला 10 अक्टूबर (शुक्रवार) से दिल्ली (Delhi) के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसके दूसरे दिन टीम इंडिया ने पहली पारी में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ 518/5 के स्कोर पर अपनी पारी घोषित कर दी. आज तीसरे दिन टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को पहली पारी में 248 रनों पर ऑलआउट कर दिया. तीसरे दिन के दूसरे सत्र का खेल समाप्त हो चुका है. वेस्टइंडीज ने फॉलोऑन खेलते हुए दूसरी पारी में 14.3 ओवर में 2 विकेट खोकर 35 रन बना लिए हैं और अभी भी भारत से 235 रन पीछे है. पहली पारी में कैरेबियाई टीम 248 रन पर ढेर हो गई थी, जिसके बाद भारत ने उन्हें फॉलोऑन खेलने पर मजबूर किया. वेस्टइंडीज की पहली पारी 248 रनों पर सिमटी, भारत से 270 रन पीछे कैरिबियन टीम खेलेगी फॉलो-ऑन, कुलदीप यादव ने खोला पंजा

दूसरी पारी में जॉन कैंपबेल 18 रन बनाकर नाबाद हैं, जबकि टेगनराइन चंद्रपॉल 10 रन बनाकर मोहम्मद सिराज की गेंद पर शुभमन गिल के हाथों कैच आउट हुए. अलीक अथानाज़े को वाशिंगटन सुंदर ने 7 रन पर बोल्ड कर पवेलियन भेजा. वेस्टइंडीज की पारी अभी भी संघर्षरत नजर आ रही है. भारत की ओर से मोहम्मद सिराज ने 6 ओवर में 10 रन देकर 1 विकेट लिया, जबकि वाशिंगटन सुंदर ने 1.3 ओवर में सिर्फ 2 रन देकर 1 सफलता हासिल की. रवींद्र जडेजा ने 7 ओवर में 23 रन खर्च किए.

वेस्टइंडीज की पहली पारी

टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को पहली पारी में 248 रनों पर ऑलआउट कर दिया हैं. तीसरे दिन के दूसरे सत्र तक मेहमान टीम पहली पारी के आधार पर 270 रनों से पीछे रह गई. वेस्टइंडीज की शुरुआत कमजोर रही. जॉन कैंपबेल 10 रन बनाकर रविंद्र जडेजा का शिकार बने. चंदरपॉल (34) और अथनाज़े (41) ने थोड़ी कोशिश की, लेकिन टीम को मजबूती नहीं दे सके. शाई होप ने 36 रन जोड़े जबकि कप्तान रोस्टन चेज़ बिना खाता खोले आउट हो गए. विकेटकीपर इमलाच ने 21 और जस्टिन ग्रीव्स ने 17 रन बनाए. निचले क्रम में एंडरसन फिलिप (24*) और खैरी पियरे (23) ने कुछ देर टिकने की कोशिश की. भारत की ओर से कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 26.5 ओवर में 82 रन देकर 5 विकेट झटके हैं. रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट हासिल किए, जबकि जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने एक-एक सफलता दर्ज की हैं.

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड

भारत की पहली पारी

भारत ने पहली पारी में दमदार प्रदर्शन करते हुए 518/5 का विशाल स्कोर खड़ा किया. कप्तान शुभमन गिल ने शानदार नेतृत्व और बल्लेबाज़ी का नमूना पेश करते हुए 196 गेंदों पर नाबाद 129 रनों की पारी खेली, जिसमें 16 चौके और 2 छक्के शामिल थे. यशस्वी जायसवाल ने एक बार फिर अपने फॉर्म का जलवा दिखाया और 258 गेंदों पर 175 रन बनाए. उनकी पारी में 22 चौके शामिल रहे, हालांकि वह रन आउट होकर पवेलियन लौटे. केएल राहुल ने भी अच्छी शुरुआत की और 38 रन बनाए, जबकि साई सुदर्शन ने 87 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली. नितीश कुमार रेड्डी ने 43 रन बनाए और टीम को तेजी दिलाई. विकेटकीपर ध्रुव जुरेल ने धैर्यपूर्ण 44 रन जोड़कर स्कोर को मजबूती दी. वेस्टइंडीज की ओर से सबसे सफल गेंदबाज जोमेल वॉरिकन ने 34 ओवर में 98 रन देकर 3 विकेट चटकाए. कप्तान रोस्टन चेस को एक विकेट मिला जबकि बाकी गेंदबाज नाकाम रहे. खैरी पियरे ने 30 ओवर में 120 रन लुटाए और कोई सफलता नहीं मिली.