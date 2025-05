Virat Kohli’s School Report Card: टेस्ट से संन्यास के बाद वायरल हुआ विराट कोहली का स्कूल रिपोर्ट कार्ड, जानिए कौन से विषय में मिले थे सबसे कम नंबर

Virat Kohli’s School Report Card: जब भारत में लाखों छात्र-छात्राएं CBSE, ICSE और राज्य बोर्ड के रिजल्ट के जरिए अपने भविष्य की दिशा तय कर रहे हैं, उसी समय टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली की पुरानी दसवीं की मार्कशीट एक बार फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है. ये मार्कशीट न केवल एक क्रिकेट आइकन की स्कूली उपलब्धियों को दिखाती है, बल्कि यह भी साबित करती है कि कम नंबर आना किसी के भविष्य की अंतिम मुहर नहीं होती. IAS अधिकारी जितिन यादव द्वारा शेयर की गई इस रिपोर्ट कार्ड में देखा जा सकता है कि विराट कोहली ने गणित में सिर्फ 51 अंक प्राप्त किए थे, जो उनका सबसे कमजोर विषय था. लेकिन यही विराट आगे चलकर भारत के सबसे सफल बल्लेबाजों में से एक बने और टेस्ट क्रिकेट में 9,200 से ज्यादा रन बनाकर हाल ही में इस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया. क्या विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट से संन्यास के बाद इंग्लिश काउंटी के लिए खेलेंगे? मिडलसेक्स ने दिखाई दिलचस्पी, रिपोर्ट से मचा हड़कंप

किताबों से ज़्यादा बल्ले से लगाव

