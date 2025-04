Virat Kohli Future Plan: विराट कोहली ने तोड़ी चुप्पी, संन्यास की अटकलों पर लगाया विराम! 2027 वनडे वर्ल्ड कप खेलने का दिया संकेत, देखें वीडियो

ICC ODI World Cup 2027: भारत के आधुनिक दौर के महान बल्लेबाज विराट कोहली ने अपने संन्यास को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने पुष्टि की है कि वह 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक खेलने की योजना बना रहे हैं. 2024 टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद उन्होंने टी20 फॉर्मेट से संन्यास ले लिया था, लेकिन टेस्ट और वनडे क्रिकेट में वह अभी भी भारतीय टीम का अहम हिस्सा हैं. 2011 वनडे वर्ल्ड कप और 2013 चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद, कोहली ने 2024 टी20 वर्ल्ड कप और 2025 चैंपियंस ट्रॉफी भी सीनियर खिलाड़ी के रूप में अपने नाम की. हाल ही में एक इवेंट में जब उनसे उनके अगले लक्ष्य के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, "शायद 2027 वर्ल्ड कप जीतने की कोशिश करूंगा." यह भी पढ़ें: RCB बनाम GT मैच से पहले विराट कोहली ने मोहम्मद सिराज से की खास मुलाकात, एक दूसरे को लगाया गले

देखें विराट कोहली का वायरल वीडियो

Any hints about the next big step ?

Virat - I don't know, May be try to win the next World Cup 2027 🔥 pic.twitter.com/S7pwQN9iXw

— Sohel. (@SohelVkf) April 1, 2025