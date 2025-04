Virat Kohli Meets Mohammed Siraj: मोहम्मद सिराज 2018 से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का हिस्सा रहे हैं और उन्होंने टीम के साथ सात सीजन बिताए. हालांकि, आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में गुजरात टाइटंस (GT) ने उन्हें खरीद लिया, जिससे उनका आरसीबी के साथ जुड़ाव समाप्त हो गया. जब आईपीएल 2025 में आरसीबी अपने घरेलू मैदान एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में जीटी का सामना करने वाली थी, तब सिराज और विराट कोहली की खास मुलाकात हुई. दोनों ने एक-दूसरे को गले लगाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. फैंस इस भावुक लम्हे को देखकर काफी उत्साहित नजर आए.

विराट कोहली ने मोहम्मद सिराज को लगाया गले

The nights change fast but the bond remains intact. ❤️

Once an RCBian, always an RCBian! 🫶

🎧: One Direction (Night Changes) pic.twitter.com/pe9F8h0x1i

— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) April 1, 2025