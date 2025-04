Video: श्रीलंका दौरे पर पीएम मोदी ने 1996 की विश्व कप विजेता श्रीलंकाई टीम से की मुलाकात, बोले- टीम ने अनगिनत खेल प्रेमियों का ध्यान अपनी ओर खींचा

नई दिल्ली, 5 अप्रैल: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने श्रीलंका दौरे के दौरान 1996 में विश्व कप जीतने वाली श्रीलंकाई क्रिकेट टीम के सदस्यों से मुलाकात की. पीएम मोदी ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीरें शेयर करते हुए इस मुलाकात की जानकारी दी. पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "क्रिकेट कनेक्ट! 1996 की श्रीलंकाई क्रिकेट टीम के सदस्यों के साथ बातचीत करके बहुत खुशी हुई, जिसने उस वर्ष विश्व कप जीता था. इस टीम ने अनगिनत खेल प्रेमियों का ध्यान अपनी ओर खींचा था!"

श्रीलंकाई क्रिकेट के पूर्व खिलाड़ी सनत जयसूर्या ने भी क्रिकेट टीम के साथ प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की तस्वीरें एक्स पर साझा की. पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने लिखा, "माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलने का शानदार अवसर देने के लिए धन्यवाद. यह वास्तव में एक यादगार और प्रेरणादायक अनुभव था. श्रीलंका के लोग हमारे सबसे कठिन समय के दौरान आपके और भारत के लोगों द्वारा दिए गए उदार समर्थन को हमेशा याद रखेंगे."

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi interacts with Sri Lankan cricketers including Sanath Jayasuriya, Chaminda Vaas, Aravinda De Silva, Marvan Atapattu and others, in Colombo.

Cricket connect!

Delighted to interact with members of the 1996 Sri Lankan cricket team, which won the World Cup that year. This team captured the imagination of countless sports lovers! pic.twitter.com/2ZprMmOtz6

— Narendra Modi (@narendramodi) April 5, 2025