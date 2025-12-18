Varun Chakaravarthy New Milestone: अहमदाबाद में वरुण चक्रवर्ती के पास इतिहास रचने का सुनहरा मौका, अपने नाम कर सकते हैं ये खास रिकॉर्ड

India National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, 5th T20I Match 2025: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला कल यानी 19 दिसंबर को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद (Ahmedabad) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. लखनऊ में कोहरे के कारण चौथा टी20 मुकाबला रद्द कर दिया गया था. इससे पहले तीसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका की टीम को सात विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज में 2-1 की बढ़त हासिल कर ली हैं. अब पांचवें टी20 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की टीम सीरीज में बराबरी करना चाहेगी. जबकि, टीम इंडिया सीरीज में बढ़त हासिल करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) के कंधों पर हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई एडेन मार्कराम (Aiden Markram) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: India vs South Africa T20I Stats: टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं भारत और दक्षिण अफ्रीका का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आकंड़ें

टीम इंडिया बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला साल 2006 में खेला गया था. अब तक 35 मुकाबलों में दोनों टीमें आमने-सामने हुई हैं. इस दौरान टीम इंडिया का पड़ला भारी रहा हैं. टीम इंडिया ने 20 मुकाबलों में जीत हासिल की है. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की टीम को महज 13 मैच में जीत मिली है. दो मैच में कोई नतीजा नहीं निकल पाया है. भारतीय सरजमीं पर दोनों टीमों के बीच 15 मुकाबले खेले गए हैं. सात मैच में भारत को जीत मिली है. सात मुकाबले दक्षिण अफ्रीका ने अपने नाम किए हैं.

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांचवें टी20 मुकाबले में टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती (Varun Chakaravarthy) अपनी गेंदबाज़ी से धमाल मचाकर इतिहास रच सकते हैं. वरुण चक्रवर्ती के पास पाकिस्तानी खिलाड़ी मोहम्मद नवाज़ (Mohammad Nawaz) का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने का मौका है. इस मुकाबले में अगर वरुण चक्रवर्ती दक्षिण अफ्रीका के पांच विकेट चटकाते हैं तो वो साल 2025 में अपने 37 टी20 इंटरनेशनल विकेट पूरे कर लेंगे. इसी के साथ 2025 में पूर्ण सदस्य टीम के बतौर गेंदबाज सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल विकेट लेने वाले गेंदबाज बन जाएंगे. फिलहाल ये रिकॉर्ड पाकिस्तान के मोहम्मद नवाज़ के नाम दर्ज है. मोहम्मद नवाज ने साल 2025 में पाकिस्तान के लिए 26 मैचों की 24 इनिंग में 36 विकेट झटके हैं.

वरुण चक्रवर्ती फिलहाल साल 2025 में पूर्ण सदस्य टीम के खिलाड़ियों के तौर पर टी20 इंटरनेशनल में चौथे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. वरुण चक्रवर्ती ने टीम इंडिया के लिए 19 मैचों की 17 इनिंग में 32 विकेट लिए हैं. इस खास रिकॉर्ड लिस्ट में न्यूजीलैंड के जैकब डफी, बांग्लादेश के रिशद हुसैन और वेस्टइंडीज के जेसन होल्डर भी टॉप-5 में शामिल हैं.

साल 2025 में सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल विकेट लेने वाले गेंदबाज (पुर्ण सदस्य देश के खिलाड़ी)

मोहम्मद नवाज़ (पाकिस्तान) - 26 मैचों की 24 इनिंग में 36 विकेट

जैकब डफी (न्यूजीलैंड) - 21 मैचों की 20 इनिंग में 35 विकेट

रिशद हुसैन (बांग्लादेश) - 25 मैचों की 24 इनिंग में 33 विकेट

वरुण चक्रवर्ती (टीम इंडिया) - 19 मैचों की 17 इनिंग में 32 विकेट

जेसन होल्डर (वेस्टइंडीज) - 23 मैचों की 22 इनिंग में 31 विकेट.

टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती मौजूदा समय में बेहद ही शानदार फॉर्म में हैं. हाल ही में वरुण चक्रवर्ती ने टी20 इंटरनेशनल में अपने 50 विकेट भी पूरे किए. टीम इंडिया के लिए वरुण चक्रवर्ती अब तक 32 टी20 मैच खेल चुके हैं जिसकी 30 पारियों में 51 विकेट लिए हैं.

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.