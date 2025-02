UP Warriorz Beat Delhi Capitals, 8th Match Scorecard: दिल्ली कैपिटल्स को 33 रनों से हराकर यूपी वारियर्स ने दर्ज की पहली जीत, क्रांति गौड़ और ग्रेस हैरिस ने चटकाए 4-4 विकेट; यहां देखें DC W बनाम UPW W मैच का स्कोरकार्ड

Delhi Capitals Women (WPL) vs UP Warriorz Women (WPL), WPL 2025 8th Match Scorecard: महिला प्रीमियर लीग 2025 (Women's Premier League 2025) का कारवां बेंगलुरु पहुंच गया हैं. इस लीग में रोजाना फैंस को रोमांचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं. इस लीग में पांच टीमों ने हिस्सा लिया हैं. टूर्नामेंट का आठवां मुकाबला आज यानी 22 फरवरी को दिल्ली कैपिटल्स महिला बनाम यूपी वारियर्स महिला के बीच खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बेंगलुरु (Bengaluru) के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम (M Chinnaswamy Stadium) में खेला गया. इस मुकाबले में यूपी वारियर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 33 रनों से हरा दिया हैं. इसके साथ ही यूपी वारियर्स ने इस टूर्नामेंट में पहली जीत दर्ज की हैं. इस टूर्नामेंट में दिल्ली कैपिटल्स की अगुवाई मेग लैनिंग (Meg Lanning) कर रहीं हैं. जबकि, यूपी वारियर्स की कमान दीप्ति शर्मा (Deepti Sharma) के कंधों पर हैं. DC W vs UPW W, 8th Match Scorecard: आठवें मुकाबले में यूपी वारियर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को दिया 178 रनों का लक्ष्य, चिनेले हेनरी ने महज 23 गेंदों पर जड़ा 62 रन; यहां देखें पहली इनिंग का स्कोरकार्ड

यहां देखें DC W बनाम UPW W मैच का स्कोरकार्ड:

UP Warriorz become the first team to defend a total in WPL 2025! 🔥

They defeated Delhi Capitals by 33 runs while defending a target of 177. 👏#Cricket #WPL #DCvUPW #Sportskeeda pic.twitter.com/SoP4PW0BmE

— Sportskeeda (@Sportskeeda) February 22, 2025