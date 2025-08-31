United Arab Emirates vs Pakistan, Tri-Series 2025 2nd Match 2025 Video Highlights: दूसरे टी20 में पाकिस्तान ने यूएई को 31 रनों से दी शिकस्त, हसन अली और मोहम्मद नवाज़ ने की घातक गेंदबाजी; यहां देखें UAE बनाम PAK मैच का पूरा हाइलाइट्स

पाकिस्तान बनाम संयुक्त अरब अमीरात(Photo credit: X @EmiratesCricket)

United Arab Emirates National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team, 2nd Match United Arab Emirates T20I Tri-Series 2025 Full Highlights: संयुक्त अरब अमीरात टी20आई ट्राई-सीरीज़ 2025 का दूसरा मुकाबला 30 अगस्त को संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला शारजाह (Sharjah) के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम (Sharjah Cricket Stadium, Sharjah) में खेला गया. इस मुकाबले में पाकिस्तान की टीम ने संयुक्त अरब अमीरात को 31 रनों से हरा दिया. इसके साथ ही इस ट्राई सीरीज में पाकिस्तान की टीम ने लगातार दूसरी जीत दर्ज कर ली हैं. इस सीरीज में संयुक्त अरब अमीरात की अगुवाई मुहम्मद वसीम (Muhammad Waseem) कर रहें हैं. जबकि, पाकिस्तान की कमान सलमान आघा (Salman Agha) के कंधों पर हैं. यह भी पढें: Cricket Match Schedule For Today: 31 अगस्त को SL, ZIM, CAN समेत इन टीमों के बीच होगा क्रिकेट का महादंगल, जानिए सभी मुकाबलों का शेड्यूल और लाइव प्रसारण डिटेल्स

संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का वीडियो हाइलाइट्स (UAE vs Pakistan 1st T20I Highlights)

एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) की तैयारियों के मद्देनजर यूएई की मेजबानी में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमें ऐतिहासिक शारजाह में 29 अगस्त से टी20 इंटरनेशनल ट्राई सीरीज खेली जा रहीं हैं. तीनों टीमें सीरीज में एक-दूसरे से कुल दो-दो मैच खेलेगी, जिसमें टॉप-2 टीमें 7 सितंबर को फाइनल खेलेंगी.

इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरे पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने 20 ओवर में 207 रन बनाए, जिसके जवाब में यूएई की टीम 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 176 रन ही बना सकी. पाकिस्तान की पारी की शुरुआत थोड़ी धीमी रही, लेकिन सईम अय्यूब ने 38 गेंदों में 69 रन की जोरदार पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 4 छक्के शामिल थे. उनके साथ हसन नवाज ने भी जबरदस्त बल्लेबाजी की और 26 गेंदों में 56 रन बनाए. मोहम्मद नवाज ने 15 गेंदों में 25 रन की तेज पारी खेल टीम को 200 के पार पहुंचाया. अन्य बल्लेबाजों का प्रदर्शन भी संतोषजनक रहा.

यूएई की टीम की तरफ से आसिफ खान ने सबसे अच्छी पारी खेली और मात्र 35 गेंदों में 77 रन बनाए. इसके अलावा मुहम्मद वसीम ने 18 गेंदों में 33 रन की पारी खेली. हालांकि, पाकिस्तान के गेंदबाजों ने समय-समय पर यूएई के रन बनाने की कोशिशों पर लगाम लगाई. हसन अली ने किफायती गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट लिए. पाकिस्तान के अन्य प्रमुख गेंदबाजों में जउनैद सिद्दीकी ने 3 और मोहम्मद नवाज ने 2 विकेट झटके. पाकिस्तान ने कुल 31 रनों की बढ़त से यह मुकाबला जीतकर ट्राई-सीरीज में जीत की राह जमी कर ली हैं.

नोट: संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.