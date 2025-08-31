Cricket Match Schedule For Today: 31 अगस्त को SL, ZIM, CAN समेत इन टीमों के बीच होगा क्रिकेट का महादंगल, जानिए सभी मुकाबलों का शेड्यूल और लाइव प्रसारण डिटेल्स

International Cricket Match Schedule For Today: 31 अगस्त को क्रिकेट प्रेमियों की नज़र सबसे पहले हरारे पर होगी, जहां ज़िम्बाब्वे और श्रीलंका के बीच दूसरा वनडे दोपहर 1:00 बजे (IST) खेला जाएगा. यह सीरीज़ दोनों टीमों के लिए वर्ल्ड कप से पहले अहम मानी जा रही है और श्रीलंका की कोशिश बढ़त लेने की होगी. वहीं शाम 5:30 बजे (IST) ईस्टर्न यूरोप कप 2025 का फ़ाइनल भी खेला जाएगा, जिसमें पूरे टूर्नामेंट का विजेता तय होगा. शाम के सत्र में इंग्लैंड में डोमेस्टिक वनडे कप 2025 के सेमीफ़ाइनल मुकाबले होंगे. वॉर्सेस्टरशायर बनाम समरसेट और यॉर्कशायर बनाम हैम्पशायर, दोनों मैच 3:30 बजे (IST) से शुरू होंगे और फाइनल में जगह बनाने के लिए कड़ा संघर्ष देखने को मिलेगा. इसी दिन लॉर्ड्स में द हंड्रेड विमेन 2025 का फ़ाइनल भी आयोजित होगा, जिसमें साउदर्न ब्रेव विमेन और नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स विमेन शाम 6:45 बजे (IST) आमने-सामने होंगी. जिम्बाब्वे बनाम श्रीलंका दूसरे वनडे मैच से पहले जानिए कैसा रहेगा हरारे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब का मौसम
दिन का सबसे बड़ा मुकाबला रात 10:30 बजे (IST) लॉर्ड्स में होगा, जहां द हंड्रेड मेन्स 2025 का ग्रैंड फ़ाइनल खेला जाएगा. ओवल इनविंसिबल्स का सामना किस टीम से होगा यह पहले तय होगा, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाली टीमों के बीच यह खिताबी भिड़ंत क्रिकेट प्रशंसकों को देर रात तक रोमांचित करेगी.
31 अगस्त 2025 (रविवार) की क्रिकेट शेड्यूल
|कार्यक्रम
|मैच
|स्थान
|समय (IST)
|स्ट्रीमिंग / टेलीकास्ट
|कैरेबियन प्रीमियर लीग 2025
|ट्रिनबागो नाइट राइडर्स vs गयाना अमेज़न वारियर्स, 17वां मैच
|ब्रायन लारा स्टेडियम, तरौबा, त्रिनिदाद
|4:30 AM (31 अगस्त)
|उपलब्ध नहीं
|कैरेबियन प्रीमियर लीग 2025
|सेंट लूसिया किंग्स vs अंतिगुआ एंड बरबुडा फाल्कन्स, 18वां मैच
|डैरेन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम, सेंट लूसिया
|8:30 PM (31 अगस्त)
|उपलब्ध नहीं
|दलीप ट्रॉफी 2025
|नॉर्थ जोन vs ईस्ट जोन, 1ली क्वार्टर-फाइनल, दिन 4
|BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, बेंगलुरु
|9:30 AM
|उपलब्ध नहीं
|दलीप ट्रॉफी 2025
|सेंट्रल जोन vs नॉर्थ ईस्ट जोन, 2री क्वार्टर-फाइनल, दिन 4
|BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, बेंगलुरु
|9:30 AM
|उपलब्ध नहीं
|ईस्टर्न यूरोप कप 2025
|क्रोएशिया vs सर्बिया, 6ठा मैच
|GB ओवल, सजोडलीगेट
|12:30 PM
|उपलब्ध नहीं
|ईस्टर्न यूरोप कप 2025
|TBC vs TBC, फाइनल
|GB ओवल, सजोडलीगेट
|5:15 PM
|उपलब्ध नहीं
|ICC महिला टी20 विश्व कप अफ्रीका क्षेत्र क्वालीफायर 2025
|नाइजीरिया वुमेन vs सिएरा लियोन वुमेन, 1ला मैच, ग्रुप A
|नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड, विंडहुक
|1:00 PM
|उपलब्ध नहीं
|ICC महिला टी20 विश्व कप अफ्रीका क्षेत्र क्वालीफायर 2025
|केन्या वुमेन vs रवांडा वुमेन, 2रा मैच, ग्रुप B
|हाई परफॉर्मेंस ओवल, विंडहुक
|1:00 PM
|उपलब्ध नहीं
|ICC महिला टी20 विश्व कप अफ्रीका क्षेत्र क्वालीफायर 2025
|नामीबिया वुमेन vs जिम्बाब्वे वुमेन, 3रा मैच, ग्रुप A
|नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड, विंडहुक
|5:20 PM
|उपलब्ध नहीं
|ICC महिला टी20 विश्व कप अफ्रीका क्षेत्र क्वालीफायर 2025
|तंजानिया वुमेन vs युगांडा वुमेन, 4था मैच, ग्रुप B
|हाई परफॉर्मेंस ओवल, विंडहुक
|5:20 PM
|उपलब्ध नहीं
|श्रीलंका का जिम्बाब्वे दौरा 2025
|जिम्बाब्वे vs श्रीलंका, 2रा ODI
|हरेरे स्पोर्ट्स क्लब, हरेरे
|1:00 PM
|फैनकोड ऐप और वेबसाइट
|नॉर्डिक महिला टी20आई कप 2025
|स्वीडन वुमेन vs जर्मनी वुमेन, 8वा मैच
|अल्बर्ट्सलुंड क्रिकेट क्लब, कोपेनहेगन
|1:30 PM
|उपलब्ध नहीं
|नॉर्डिक महिला टी20आई कप 2025
|डेनमार्क वुमेन vs नॉर्वे वुमेन, 7वां मैच
|ईशोज क्रिकेट क्लब, वेलजेडेलन
|1:30 PM
|उपलब्ध नहीं
|नॉर्डिक महिला टी20आई कप 2025
|डेनमार्क वुमेन vs जर्मनी वुमेन, 10वां मैच
|ईशोज क्रिकेट क्लब, वेलजेडेलन
|6:00 PM
|उपलब्ध नहीं
|नॉर्डिक महिला टी20आई कप 2025
|स्वीडन वुमेन vs फिनलैंड वुमेन, 9वां मैच
|अल्बर्ट्सलुंड क्रिकेट क्लब, कोपेनहेगन
|6:00 PM
|उपलब्ध नहीं
|केरल क्रिकेट लीग 2025
|आदानी त्रिवेंद्रम रॉयल्स vs एरीज कोल्लम सेलियर्स, 21वां मैच
|ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम, तिरुवनंतपुरम
|2:30 PM
|उपलब्ध नहीं
|केरल क्रिकेट लीग 2025
|अल्लेप्पी रिपल्स vs कोच्चि ब्लू टाइगर्स, 22वा मैच
|ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम, तिरुवनंतपुरम
|6:45 PM
|उपलब्ध नहीं
|उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग 2025
|गौर गोरखापुर लाइंस vs कानपुर सुपरस्टार्स, 28वां मैच
|भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम, लखनऊ
|3:00 PM
|उपलब्ध नहीं
|उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग 2025
|मेरठ मैवरिक्स vs नोएडा किंग्स, 29वां मैच
|भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम, लखनऊ
|7:30 PM
|उपलब्ध नहीं
|स्विट्जरलैंड का गुआर्नसे दौरा 2025
|गुआर्नसे vs स्विट्जरलैंड, 3रा टी20आई
|किंग जॉर्ज V स्पोर्ट्स ग्राउंड, कास्टेल
|3:30 PM
|उपलब्ध नहीं
|ICC CWC चैलेंज लीग A 2024-26
|जर्सी vs कतार, 29वां मैच
|ग्रेनविल, सेंट सेवियर
|3:30 PM
|उपलब्ध नहीं
|ICC CWC चैलेंज लीग A 2024-26
|डेनमार्क vs केन्या, 30वां मैच
|फार्मर्स क्रिकेट क्लब ग्राउंड, सेंट मार्टिन
|3:30 PM
|उपलब्ध नहीं
|इंग्लैंड डोमेस्टिक वन-डे कप 2025
|वॉर्सेस्टरशायर vs समरसैट, सेमीफाइनल 1
|न्यू रोड, वॉर्सेस्टर
|3:30 PM
|उपलब्ध नहीं
|इंग्लैंड डोमेस्टिक वन-डे कप 2025
|यॉर्कशायर vs हैम्पशायर, सेमीफाइनल 2
|नॉर्थ मरीन रोड ग्राउंड, स्कारबोरो
|3:30 PM
|उपलब्ध नहीं
|द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता 2025
|साउदर्न ब्रेव वुमेन vs नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स विमेन, फाइनल
|लॉर्ड्स, लंदन
|6:45 PM
|उपलब्ध नहीं
|दिल्ली प्रीमियर लीग 2025
|सेंट्रल दिल्ली किंग्स vs वेस्ट दिल्ली लाइंस, फाइनल
|अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली
|7:00 PM
|उपलब्ध नहीं
|ICC क्रिकेट विश्व कप लीग टू 2023-27
|कनाडा vs स्कॉटलैंड, 82वां मैच
|मेपल लीफ नॉर्थ-वेस्ट ग्राउंड, किंग सिटी
|8:30 PM
|उपलब्ध नहीं
|द हंड्रेड मेन्स प्रतियोगिता 2025
|ओवल इनविंसिबल्स vs TBC, फाइनल
|लॉर्ड्स, लंदन
|10:30 PM
|उपलब्ध नहीं