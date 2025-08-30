UAE vs Pakistan, 2nd Match Tri-Series 2025 Live Streaming In India: संयुक्त अरब अमीरात बनाम पाकिस्तान के बीच आज खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

संयुक्त अरब अमीरात बनाम पाकिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

United Arab Emirates National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team, 1st Match United Arab Emirates T20I Tri-Series 2025 Live Streaming: संयुक्त अरब अमीरात टी20आई ट्राई-सीरीज़ 2025 का दूसरा मुकाबला आज यानी 30 अगस्त को संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला शारजाह (Sharjah) के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम (Sharjah Cricket Stadium, Sharjah) में भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा. एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) की तैयारियों के मद्देनजर यूएई की मेजबानी में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमें ऐतिहासिक शारजाह में 29 अगस्त से टी20 इंटरनेशनल ट्राई सीरीज खेली जा रहीं हैं. तीनों टीमें सीरीज में एक-दूसरे से कुल दो-दो मैच खेलेगी, जिसमें टॉप-2 टीमें 7 सितंबर को फाइनल खेलेंगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मैच देखने को मिल सकता है. इस सीरीज में संयुक्त अरब अमीरात की अगुवाई मुहम्मद वसीम (Muhammad Waseem) कर रहीं हैं. जबकि, पाकिस्तान की कमान सलमान आघा (Salman Agha) के कंधों पर हैं. यह भी पढें: Bangladesh vs Netherlands, 1st T20I 2025 Sylhet Pitch Report: सिलहट में बांग्लादेश के बल्लेबाज मचाएंगे कोहराम या नीदरलैंड के गेंदबाज रचेंगे नया इतिहास, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

ट्राई सीरीज का दूसरा मुकाबला संयुक्त अरब अमीरात और पाकिस्तान के बीच 30 अगस्त को खेला जाएगा. इसके बाद यूएई की टीम 1 सितंबर को अफगानिस्तान और 2 सितंबर को पाकिस्तान से टकराएगी. इसके बाद पाकिस्तान और यूएई के बीच भिड़ंत 4 सितंबर को होगी, जबकि

अफगानिस्तान और यूएई के बीच मुकाबला 5 सितंबर को खेला जाएगा. यह टूर्नामेंट आठ टीमों के एसीसी एशिया कप 2025 से पहले तीन टीमों को आदर्श तैयारी का अवसर प्रदान करेगा जो 9 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात में खेला जाएगा. ये अभी मुकाबले भारतीय समयानुसार शाम सात बजे से खेले जाएंगे.

संयुक्त अरब अमीरात बनाम पाकिस्तान हेड टू हेड रिकॉर्ड (UAE vs PAK T20I Head To Head)

संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीस अबतक कुल एक ही टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान पाकिस्तान की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. पाकिस्तान की टीम ने यह मुकाबला अपने नाम किया हैं. जबकि, संयुक्त अरब अमीरात की टीम को पहली जीत की तलाश हैं. इस मुकाबले में संयुक्त अरब अमीरात की टीम अपने आकंड़ें सुधारना चाहेगी.

संयुक्त अरब अमीरात टी20आई ट्राई-सीरीज़ 2025 का दूसरा मुकाबला यूएई बनाम पाकिस्तान कब और कहां खेला जाएगा?

संयुक्त अरब अमीरात टी20आई ट्राई-सीरीज़ 2025 का पहला मुकाबला संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम आज यानी 30 अगस्त को भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे से शारजाह के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. जबकि, इस मुकाबले का टॉस आधे घंटे पहले होगा.

संयुक्त अरब अमीरात बनाम पाकिस्तान का पहला मुकाबला कहां देखें? (How And Where To Watc UAE vs PAK Live Telecast And Streaming?)

संयुक्त अरब अमीरात बनाम पाकिस्तान के मुकाबले के दूसरे मुकाबले की भारत में फैनकोड ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम करने के लिए उपलब्ध होगा. हालांकि किसी भी टीवी चैनल पर मैचों का सीधा प्रसारण नहीं होगा.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

संयुक्त अरब अमीरात (UAE Likely Playing XI): मुहम्मद वसीम (कप्तान), मुहम्मद जोहैब, एथन डिसूजा, अलीशान शराफू, अर्यांश शर्मा, राहुल चोपड़ा (विकेटकीपर), मुहम्मद रोहिद, जुनैद सिद्दीकी, मुहम्मद जवादुल्लाह, हैदर अली, ध्रुव पाराशर.

पाकिस्तान (PAK Likely Playing XI): फखर जमान, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर),सईम अयूब, सलमान आगा (कप्तान), फहीम अशरफ, खुशदिल शाह, मोहम्मद नवाज, अबरार अहमद, हारिस रऊफ, हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी.

नोट: संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.