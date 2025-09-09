AFG vs HKG Asia Cup 2025 Fantasy Playing XI Prediction: अफगानिस्तान बनाम हांगकांग एशिया कप मैच में ये खिलाड़ी ढाहेंगे कहर, इन दिग्गजों के साथ बनाएं अपनी विनिंग ड्रीम11 फैंटेसी टीम

Hong Kong(Credit: X/Twitter)

Afghanistan National Cricket Team vs Hong Kong National Cricket Team Fantasy Playing XI Prediction: अफ़ग़ानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम हांगकांग राष्ट्रीय क्रिकेट टीम एशिया कप 2025 का आगाज़ 09 सितंबर (मंगलवार) को अबू धाबी (Abu Dhabi) के शेख ज़ायेद स्टेडियम (Sheikh Zayed Stadium) में खेला जाएगा. अगले साल होने वाले टी20 विश्व कप 2026 को ध्यान में रखते हुए अफगानिस्तान की टीम इस टूर्नामेंट को अपनी तैयारी के लिए एक अहम मंच के तौर पर इस्तेमाल करना चाहेगी. वहीं हांगकांग के लिए यह अवसर होगा कि वह दुनिया को अपने खेल का दमखम दिखा सके. हांगकांग बनाम अफ़ग़ानिस्तान एशिया कप ओपनिंग मैच में होगा रोमांचक मुकाबला, जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

अफगानिस्तान टीम हाल ही में यूएई ट्राई-सीरीज़ 2025 के फाइनल में पाकिस्तान से करारी हार झेल चुकी है. 142 रनों के साधारण लक्ष्य का पीछा करते हुए उनकी बल्लेबाजी मोहम्मद नवाज़ की स्पिन जाल में फंसकर बुरी तरह बिखर गई थी. ऐसे में टीम अपने बल्लेबाज़ी क्रम को इस शुरुआती मैच में दुरुस्त करना चाहेगी, ताकि आगे बड़े मुकाबलों में बेहतर प्रदर्शन कर सके.

दूसरी ओर, हांगकांग टीम 2023 एशिया कप (ओडीआई प्रारूप) में जगह नहीं बना सकी थी, लेकिन उसने 2022 एशिया कप में हिस्सा लिया था और भारत-पाकिस्तान जैसी बड़ी टीमों का सामना भी किया था. इस बार कप्तान यासिम मुरतज़ा की अगुवाई में टीम मैदान पर उतरेगी, जहां अनुभवी खिलाड़ी अंशुमन राठ और बाबर हयात को अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ टीम को मुकाबले में बनाए रखना होगा.

हांगकांग बनाम अफगानिस्तान एशिया कप 2025 के पहले मैच के लिए संभावित प्लेइंग इलेवन

हांगकांग राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: यासिम मुर्तजा (कप्तान), अंशी रथ, मार्टिन कोएत्जी, किंचित शाह, शाहिद वासिफ, जीशान अली (विकेटकीपर), ऐजाज खान, निजाकत खान, अतीक इकबाल, अली हसन, एहसान खान

अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, इब्राहिम जादरान, दरविश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, करीम जनत, मोहम्मद नबी, राशिद खान (कप्तान), एएम गजनफर, नूर अहमद, फजलहक फारूकी

AFG बनाम HK एशिया कप 2025 के छठे मैच की फैंटसी11 टीम प्रेडिक्शन: विकेटकीपर- अंशुमन रथ (HK), रहमानुल्लाह गुरबाज़ (AFG) को अफगानिस्तान बनाम हांगकांग फैंटसी टीम के लिए विकेटकीपर के रूप में चुन सकते हैं.

AFG बनाम HK एशिया कप 2025 के छठे मैच की फैंटसी11 टीम प्रेडिक्शन: बल्लेबाज- बाबर हयात (HK), जीशान खान (HK), सदीकुल्लाह अतल (AFG), इब्राहीम ज़ादरान (AFG) को अपनी अफगानिस्तान बनाम हांगकांग फैंटेसी टीम में बल्लेबाज के रूप में चुन सकते है.

AFG बनाम HK एशिया कप 2025 के छठे मैच की फैंटसी11 टीम प्रेडिक्शन: ऑलराउंडर्स- राशिद खान (AFG), मोहम्मद नबी (AFG) को अफगानिस्तान बनाम हांगकांग फैंटसी टीम के ऑलराउंडर के रूप में जोड़ सकते हैं.

AFG बनाम HK एशिया कप 2025 के छठे मैच की फैंटसी11 टीम प्रेडिक्शन: गेंदबाज- नूर अहमद (HK), फजलहक फारूकी (AFG), यासिम मुर्तजा (HK) जो अफगानिस्तान बनाम हांगकांग फैंटसी टीम में गेंदबाज हो सकते हैं.

AFG बनाम HK एशिया कप 2025 के छठे मैच फैंटसी11 प्रेडिक्शन लाइनअप: अंशुमन रथ (HK), रहमानुल्लाह गुरबाज़ (AFG), बाबर हयात (HK), जीशान खान (HK), सदीकुल्लाह अतल (AFG), इब्राहीम ज़ादरान (AFG), राशिद खान (AFG), मोहम्मद नबी (AFG), नूर अहमद (HK), फजलहक फारूकी (AFG), यासिम मुर्तजा (HK)

अफगानिस्तान बनाम हांगकांग एशिया कप 2025 के छठे मैच की फैंटसी11 टीम प्रेडिक्शन टीम का कप्तान इब्राहीम ज़ादरान (AFG) को बनाया जा सकता है, जबकि राशिद खान (AFG) को उप-कप्तान चुना जा सकता है