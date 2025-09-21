India Likely Playing XI for Asia Cup 2025 vs PAK: पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप सुपर-4 मैच से इन खिलाड़ियों का कटेगा पत्ता! अक्षर पटेल की फिटनेस पर सवाल? जानिए कैसी होगी भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन

टीम इंडिया और पाकिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team Match Players: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 सुपर-4 का दूसरा मुकाबला (A1 बनाम A2) 21 सितंबर (रविवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला जाएगा. भारत ने एशिया कप 2025 में अपने अभियान की शुरुआत मेज़बान यूएई को 9 विकेट से हराकर की थी. इसके बाद पाकिस्तान को भी 7 विकेट से हराया और तीसरे मैच में ओमान के खिलाफ 21 रन से जीत दर्ज की. हालांकि उस मैच में गेंदबाज़ी उम्मीद के मुताबिक नहीं रही और टीम इंडिया केवल चार विकेट ही निकाल सकी. अब सुपर-4 के पहले मुकाबले में एक बार फिर चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से भिड़ंत होगी. दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में होने वाले इस मैच को लेकर पहले से ही रोमांच और उत्सुकता चरम पर है. भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप सुपर 4 मैच से पहले जानिए दुबई क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिकॉर्ड्स, मोस्ट रन, विकेट समेत खास आंकड़े

कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती की वापसी के बाद गेंदबाज़ी विभाग को और मजबूती मिलेगी. टीम अपने स्पिन अटैक पर भरोसा जता सकती है और जीती हुई टीम में बदलाव मुश्किल लगता है. अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारत अपनी जीती हुई कॉम्बिनेशन को बरकरार रखेगा या फिर पाकिस्तान के खिलाफ कोई रणनीतिक बदलाव करेगा.

टॉप ऑर्डर: ओमान के खिलाफ शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा की जोड़ी ने शानदार शुरुआत दी थी. गिल ने उपकप्तान के तौर पर अनुभव दिखाया जबकि अभिषेक ने अपनी आक्रामक बल्लेबाज़ी से रनगति तेज़ रखी. तीसरे नंबर पर तिलक वर्मा को प्राथमिकता मिल सकती है, जबकि चौथे नंबर पर कप्तान सूर्यकुमार यादव अपनी फिनिशिंग क्षमताओं के साथ उतरेंगे.

मिडिल ऑर्डर: पांचवें नंबर पर संजू सैमसन को विकेटकीपर-बल्लेबाज़ के तौर पर बरकरार रखा जा सकता है. यूएई के खिलाफ सैमसन को बल्लेबाज़ी का मौका नहीं मिला था, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ उनकी अनुभव की ज़रूरत हो सकती है. छठे नंबर पर हार्दिक पंड्या का खेलना तय माना जा रहा है, जो बल्लेबाज़ी और गेंदबाज़ी दोनों में टीम को संतुलन देंगे. सातवें स्थान पर शिवम दुबे को प्राथमिकता मिल सकती है, जिन्होंने पिछले मैचों में उपयोगिता साबित की है.

गेंदबाज़ी: आठवें नंबर पर अक्षर पटेल निचले क्रम में बल्लेबाज़ी के साथ गेंदबाज़ी में भी अहम योगदान देंगे. स्पिन विभाग में कुलदीप यादव सबसे बड़े विकेट टेकर बने हुए हैं और पाकिस्तान के खिलाफ भी उनसे बड़ी उम्मीद है. वरुण चक्रवर्ती टीम में मिस्ट्री स्पिन जोड़ सकते हैं, जबकि जसप्रीत बुमराह की मौजूदगी किसी भी बल्लेबाज़ी क्रम के लिए चुनौती होगी.

भारत बनाम पाकिस्तान मैच के लिए भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती