IND-W vs SL-W ICC Women’s Cricket World Cup 2025 Live Score Updates: श्रीलंका महिला टीम ने कसा शिकांजा, भारत की बल्लेबाजी लड़खड़ाई, 150 रन से पहले गिरे 6 विकेट

Sri Lanka Women's National Cricket Team vs India Women's National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का वूमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 का उद्घाटन मुकाबला 30 सितंबर (मंगलवार) को गुवाहाटी(Guwahati ) के बारसपारा क्रिकेट स्टेडियम(Barsapara Cricket Stadium) में खेला जा रहा है. जिसमें श्रीलंका महिला टीम की कप्तान चमारी अथापथ्तू ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया हैं. वही, भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया था. पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत ख़राब रही लेकिन बारिश के कारण मैच रुका दुबारा शुरू होने के बाद और बाद से बदतर हो गयी है. और मात्र 30 ओवर में 144 रनों पर 6 विकेट गिर गया है. बारिश के कारण रुका श्रीलंका बनाम भारत महिला वनडे वर्ल्ड कप मैच! जानिए गुवाहाटी मौसम का अपडेट
भारत की बल्लेबाजी लड़खड़ाई, 150 रन से पहले गिरे 6 विकेट
World Cup 2025. WICKET! 26.6: Richa Ghosh 2(6) ct Udeshika Prabodhani b Chamari Athapaththu, India (Women) 124/6 https://t.co/lcSNn79t77 #INDvSL #CWC25 #TeamIndia
— BCCI Women (@BCCIWomen) September 30, 2025
भारत महिला टीम ने 30.1 ओवर में 145/6 का स्कोर बनाया. टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही, लेकिन प्रतिका रावल (37) और हरलीन देओल (48) ने पारी को संभालते हुए अहम योगदान दिया. कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भी 21 रनों की तेज़ पारी खेली, जबकि दीप्ति शर्मा 16 रन बनाकर क्रीज़ पर डटी हुई हैं. दूसरी ओर श्रीलंका के लिए इनोका राणावीरा ने घातक गेंदबाजी करते हुए चार विकेट चटकाए और भारतीय पारी की रफ्तार रोक दी. अब भारत को प्रतिस्पर्धी स्कोर तक पहुंचने के लिए निचले क्रम से दमदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी.