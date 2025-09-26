AUS U19 vs IND U19 3rd Youth ODI 2025 Scorecard: भारतीय अंडर19 टीम के लड़कों ने ऑस्ट्रेलिया को 167 रनों से रौंदा; खिलन पटेल और वेदांत त्रिवेदी रहे जीत के हिरो, यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

भारत अंडर 19 बनाम ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Australia U19 Cricket Team vs India U19 Cricket Team Match Scorecard: भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की युथ वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला 26 सितंबर(शुक्रवार) को ब्रिसबेन (Brisbane) के इयान हीली ओवल (Ian Healy Oval) में खेला गया. जिसमें भारत U19 टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया U19 को 167 रन से हराकर सीरीज़ में दबदबा बना लिया हैं. कप्तान आयुष म्हात्रे की टीम ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए 50 ओवर में 280 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया और इसके बाद गेंदबाज़ों ने कमाल दिखाते हुए मेज़बान टीम को महज़ 113 रनों पर समेट दिया. तीसरे वनडे में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को दिया 281 रनों का लक्ष्य, वेदांत त्रिवेदी ने खेली धमाकेदार पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी करने उतरी भारत U19 की शुरुआत थोड़ी लड़खड़ाई. कप्तान आयुष म्हात्रे (4) और वैभव सूर्यवंशी (16) जल्दी पवेलियन लौट गए. लेकिन इसके बाद बल्लेबाज़ी का जिम्मा विहान मल्होत्रा (40), वेदांत त्रिवेदी (86) और राहुल कुमार (62) ने संभाला. वेदांत त्रिवेदी ने 92 गेंदों पर 8 चौकों की मदद से शानदार 86 रन बनाए, जबकि राहुल कुमार ने 84 गेंदों पर 62 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली. अंत में खिलाड़ी ख‍िलन पटेल (20* रन, 11 गेंद, 2 चौके, 1 छक्का) ने ताबड़तोड़ बल्लेबाज़ी करते हुए स्कोर को 280 तक पहुंचाया. ऑस्ट्रेलिया की ओर से केसि बार्टन (3/39) और विल बाइरम (3/45) सबसे सफल गेंदबाज़ रहे.

281 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम शुरुआत से ही लड़खड़ा गई. उदव मोहन ने पहले ही ओवर में विकेट चटकाया और फिर लगातार दबाव बनाए रखा. ओपनर एलेक्स टर्नर (32) और टॉम होगन (28) ही कुछ हद तक संघर्ष कर पाए. बाकी बल्लेबाज़ भारतीय गेंदबाज़ों के सामने टिक नहीं सके और पूरी टीम 28.3 ओवर में 113 रनों पर ढेर हो गई. भारत की ओर से ख‍िलन पटेल ने बेहतरीन गेंदबाज़ी करते हुए 7.3 ओवर में 26 रन देकर 4 विकेट झटके. उदव मोहन ने 5 ओवर में 26 रन देकर 3 विकेट लिए। इसके अलावा कनिष्क चौहान ने 2 विकेट झटके. भारत U19 ने यह मुकाबला 167 रन से जीतकर सीरीज़ में अपनी पकड़ और मज़बूत कर ली. बल्लेबाज़ी में वेदांत त्रिवेदी और राहुल कुमार की पारियां, वहीं गेंदबाज़ी में ख‍िलन पटेल और उदव मोहन का जादू भारत की जीत का आधार बनाया.