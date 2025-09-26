Australia U19 vs India U19, 3rd Youth ODI Match Scorecard: तीसरे वनडे में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को दिया 281 रनों का लक्ष्य, वेदांत त्रिवेदी ने खेली धमाकेदार पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

भारत अंडर 19 (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Australia U19 Cricket Team VS India U19 Cricket Team, 3rd Youth ODI Match Scorecard Update: भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की युथ वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला आज यानी 26 सितंबर को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला ब्रिसबेन (Brisbane) के इयान हीली ओवल (Ian Healy Oval) में खेला जा रहा हैं. आयुष माटरे की कप्तानी में भारत अंडर-19 टीम इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की अनऑफिशियल युथ वनडे सीरीज और दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी, जिसकी शुरुआत 21 सितंबर से हो गई हैं. इस दौरे में सबसे ज्यादा नजरें मात्र 14 साल के वैभव सूर्यवंशी पर टिकी रहेंगी. वैभव ने अपने पहले ही आईपीएल सीजन में शानदार प्रदर्शन करते हुए केवल 35 गेंदों पर शतक जड़कर सबको हैरान कर दिया था. इंग्लैंड में भी उन्होंने सफेद गेंद के साथ अपने दमदार खेल का प्रदर्शन किया और टीम इंडिया के लिए नई उम्मीद जगाई.

दूसरे वनडे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान यश देशमुख ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया 49.4 ओवरों में 300 रन बनाकर सिमट गई. टीम इंडिया की तरफ से अभिज्ञान कुंडू ने सबसे ज्यादा 71 रनों की शानदार पारी खेली. ऑस्ट्रेलिया की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 50 ओवर में 301 रन बनाने थे. लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 47.2 ओवर में महज 249 रन बनाकर सिमट गई.

भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Australia U19 Cricket Team VS India U19 Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान आयुष म्हात्रे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया का आगाज निराशाजनक रहा और महज 32 रन के स्कोर पर टीम के दोनों सलामी बल्लेबाज पवेलियन लौट गए. इसके बाद विहान मल्होत्रा ​​और वेदांत त्रिवेदी ने मिलकर पारी को संभाला और टीम का स्कोर 105 रन तक लेकर गए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने निर्धारित 50 ओवरों में नौ विकेट खोकर 280 रन बनाए. टीम इंडिया की तरफ से वेदांत त्रिवेदी ने सबसे ज्यादा 86 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान वेदांत त्रिवेदी ने 92 गेंदों पर आठ चौके लगाए. वेदांत त्रिवेदी के अलावा राहुल कुमार ने 62 रन बनाए.

दूसरी तरफ, ऑस्ट्रेलिया की टीम को चार्ल्स लैचमुंड ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. ऑस्ट्रेलिया की ओर से विल बायरोम और केसी बार्टन ने सबसे ज्यादा तीन-तीन विकेट अपने नाम किए. विल बायरोम और केसी बार्टन के अलावा चार्ल्स लैचमुंड, बेन गॉर्डन 1 विकेट, विल और विल मलाजजुक ने एक-एक विकेट चटकाए. ऑस्ट्रेलिया की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 50 ओवर में 281 रन बनाने हैं. दोनों टीमें यह मुकाबला जीतकर सीरीज का अंत जीत के साथ करना चाहेगी.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

टीम इंडिया की बल्लेबाजी: 280/9, 50 ओवर (आयुष म्हात्रे 4 रन, वैभव सूर्यवंशी 16 रन, विहान मल्होत्रा 40 रन, वेदांत त्रिवेदी 86 रन, राहुल कुमार 62 रन, हरवंश पंगालिया 23 रन, कनिष्क चौहान 7 रन, आरएस अंबरीश 1 रन, खिलान पटेल नाबाद 20 रन, दीपेश देवेन्द्रन 2 रन और उधव मोहन नाबाद 0 रन.)

ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी: (चार्ल्स लैचमुंड 1 विकेट, बेन गॉर्डन 1 विकेट, विल बायरोम 3 विकेट, केसी बार्टन 3 विकेट और विल मलाजजुक 1 विकेट).

