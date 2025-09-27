Vaibhav Suryavanshi New Youth ODI Record: भारत के वैभव सूर्यवंशी ने पाकिस्तान के बाबर आज़म को पीछे छोड़कर बनाया नया यूथ ODI रिकॉर्ड; IND U19 बनाम AUS U19 तीसरे YODI 2025 मैच में हासिल किया कारनामा

वैभव सूर्यवंशी(Photo Credit:X@cricketcomau)

Vaibhav Suryavanshi New Youth ODI Record: वर्तमान में शानदार फॉर्म में चल रहे भारत के नए 14 वर्षीय क्रिकेट सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने हाल ही में भारत अंडर-19 टीम के लिए रन बनाने में जमकर उभरे हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के खिलाफ उनके शानदार प्रदर्शन भी शामिल हैं. सूर्यवंशी ने यूथ वन-डे इंटरनेशनल (YODI) में पाकिस्तान के बाबर आज़म के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए 16 वर्ष या उससे कम उम्र के खिलाड़ियों में दूसरा सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया. यह उपलब्धि उन्होंने IND U19 बनाम AUS U19 तीसरे YODI 2025 मैच में हासिल की, जिसमें उन्होंने 16 रन बनाए. क्या 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को एशिया कप में मिलनी चाहिए टीम इंडिया में जगह या नहीं? जानिए दिग्गज खिलाड़ी क्यों है इस बच्चे कायल

सूर्यवंशी ने भारत अंडर-19 और ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के बीच खेले गए तीन YODI में क्रमशः 38, 70 और 16 रन बनाए, और कुल 11 पारियों में 556 रन बनाकर बाबर आज़म के 552 रन के पाकिस्तान अंडर-19 रिकॉर्ड को तोड़ दिया. वहीं, पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज हसन रजा 16 वर्ष या उससे कम उम्र में सबसे ज्यादा YODI रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, जिनके नाम 1997-98 सीजन में 727 रन दर्ज हैं.

16 वर्ष या उससे कम उम्र में सबसे ज्यादा YODI रन बनाने वाले खिलाड़ी:

खिलाड़ी का नाम रन टीम हसन रजा 727 पाकिस्तान अंडर-19 वैभव सूर्यवंशी 556 भारत अंडर-19 बाबर आज़म 552 पाकिस्तान अंडर-19 नजमुल हुसैन शांति 546 बांग्लादेश अंडर-19 अहमद शहजाद 510 पाकिस्तान अंडर-19

अपने ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान, 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी YODI में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे कम उम्र में अर्धशतक बनाने वाले खिलाड़ी बने और हसन रजा के रिकॉर्ड को एक साल से अधिक पीछे छोड़ दिया है. 14 साल और 181 दिन की उम्र में उन्होंने भारत के लिए 16 वर्ष से कम उम्र में सबसे ज्यादा YODI रन बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया, जिसमें 556 रन शामिल हैं, यह सरफराज खान के 308 रन के रिकॉर्ड को तोड़ने के बराबर है. सूर्यवंशी के रिकॉर्ड-तोड़ प्रदर्शन की बदौलत भारत अंडर-19 ने आयुष मार्टे की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के खिलाफ तीन YODI मैचों की सीरीज 3-0 से क्लीन स्वीप की.