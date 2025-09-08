India’s Likely Playing XI for Asia Cup 2025 vs UAE: संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ एशिया कप मैच में इन दिग्गजों के साथ उतरेगी टीम इंडिया, जानीय कैसी होगी भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन?

भारत (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs United Arab Emirates National Cricket Team: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(Ind vs UAE) के बीच एशिया कप 2025 का पहला मुकाबला 10 सितंबर (बुधवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम (Dubai International Stadium) में खेला जाएगा. इस बार भारत अपने अभियान की शुरुआत मेज़बान यूएई के खिलाफ करेगा और उसके बाद 14 सितंबर (रविवार) को चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से भिड़ेगा. सात महीने बाद भारतीय टीम पहली बार टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने उतरेगी, ऐसे में प्लेइंग इलेवन को लेकर दिलचस्प बदलाव देखने को मिल सकते हैं. एशिया कप ओपनिंग मैच से पहले जानिए शेख जायद स्टेडियम की पिच रिकॉर्ड्स, मोस्ट रन, विकेट समेत खास आंकड़े

टॉप ऑर्डर: शुभमन गिल की वापसी के साथ ही भारत की ओपनिंग जोड़ी में बदलाव देखने को मिलेगा. गिल उपकप्तान के तौर पर अभिषेक शर्मा के साथ पारी की शुरुआत कर सकते हैं. इससे पहले संजू सेमसन और अभिषेक की जोड़ी ओपन करती थी, लेकिन अब सेमसन को निचले क्रम में उतरना पड़ सकता है. तीसरे नंबर पर संजू सेमसन ही बल्लेबाज़ी कर सकते हैं, जबकि चौथे नंबर पर कप्तान सूर्यकुमार यादव उतरेंगे.

मिडिल ऑर्डर: पांचवें नंबर पर हार्दिक पंड्या का खेलना तय माना जा रहा है, जो बल्लेबाज़ी और गेंदबाज़ी दोनों में टीम को संतुलन देंगे. छठे नंबर पर युवा बल्लेबाज़ तिलक वर्मा उतर सकते हैं, जिन्होंने हालिया सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था. सातवें स्थान पर रिंकू सिंह को जगह मिलने की संभावना है, जबकि अक्षर पटेल निचले क्रम में बल्लेबाज़ी के साथ गेंदबाज़ी में भी योगदान देंगे.

ऑलराउंडर: हार्दिक पंड्या और अक्षर पटेल बतौर ऑलराउंडर टीम के लिए अहम होंगे. दोनों खिलाड़ियों से गेंदबाज़ी में पूरे चार-चार ओवर की उम्मीद की जाएगी, जबकि बल्लेबाज़ी में भी ये ज़रूरी रन जुटा सकते हैं.

गेंदबाज़: गेंदबाज़ी विभाग में जसप्रीत बुमराह की मौजूदगी किसी भी बल्लेबाज़ी क्रम के लिए चुनौती होगी. स्पिन विभाग में वरुण चक्रवर्ती की वापसी ने टीम को मजबूती दी है. आखिरी स्लॉट कुलदीप यादव और अर्शदीप सिंह के बीच फंसा हुआ है. लेकिन धीमी पिचों और स्पिन को मदद मिलने की संभावना को देखते हुए कुलदीप को प्राथमिकता मिल सकती है.

भारत बनाम यूएई मैच के लिए भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती