Asia Cup 2025, Sheikh Zayed Stadium Pitch Records And Stats: एशिया कप ओपनिंग मैच से पहले जानिए शेख जायद स्टेडियम की पिच रिकॉर्ड्स, मोस्ट रन, विकेट समेत खास आंकड़े

Asia Cup 2025, Sheikh Zayed Stadium Pitch Records And Stats: एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर से होने जा रही है. इस बहुप्रतीक्षित टूर्नामेंट के 17वें संस्करण में आठ एशियाई टीमें खिताब के लिए एक-दूसरे से भिड़ेंगी. इस बार टूर्नामेंट का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में किया जा रहा है. इस बार एशिया कप 2025 टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा. एशिया कप 2025 का आगाज़ 09 सितंबर (मंगलवार) को अफ़ग़ानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम हांगकांग राष्ट्रीय क्रिकेट टीम मैच से अबू धाबी (Abu Dhabi) के शेख ज़ायेद स्टेडियम (Sheikh Zayed Stadium) में होगा. यह भी पढ़ें: एशिया कप के ओपनिंग मुकाबले में हांगकांग से भिड़ेगी अफ़ग़ानिस्तान, जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल, और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

संयुक्त अरब अमीरात का शेख ज़ायेद स्टेडियम अबू धाबी में स्थित है और इसे राष्ट्रपति महामहिम शेख ज़ायेद बिन सुलतान अल नाहयान के नाम से जाना जाता है. यह स्टेडियम 2004 में खोला गया था और इसमें लगभग 20,000 दर्शक बैठ सकते हैं. स्टेडियम के दो मुख्य छोर नॉर्थ एंड और पविलियन एंड हैं. यह स्टेडियम यूएई क्रिकेट टीम का घरेलू मैदान है.

शेख जायद स्टेडियम की आंकड़े(Sheikh Zayed Stadium Stats)

कुल मैच: अब तक इस वेन्यू पर कुल 90 टी20 मैच खेले जा चुके हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि यहां पर नियमित रूप से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मैच होते रहे हैं और बल्लेबाजों व गेंदबाजों को बराबर अवसर मिलते हैं.

पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम की जीत: कुल 90 में से 41 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने मुकाबला जीता है. इसका मतलब यह है कि टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला हमेशा फायदेमंद साबित नहीं होता, लेकिन जो टीमें अच्छी शुरुआत करती हैं उन्हें फायदा मिलता है.

पहले गेंदबाजी करने वाली टीम की जीत: इस मैदान पर 49 मुकाबलों में लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम ने जीत हासिल की है. यह दर्शाता है कि यहां दूसरी पारी में बल्लेबाज़ी करना टीमों के लिए ज्यादा कारगर साबित होता है.

पहली पारी का औसत स्कोर: यहां पर सामान्यत: पहली पारी का औसत स्कोर 136 रन रहा है. यह दर्शाता है कि पिच पर रन बनाना बहुत आसान नहीं है और बल्लेबाजों को टिककर खेलना पड़ता है.

दूसरी पारी का औसत स्कोर: दूसरी पारी में यहां का औसत स्कोर 123 रन रहा है. यह बताता है कि लक्ष्य का पीछा करते हुए बल्लेबाजों को थोड़ी ज्यादा मुश्किल होती है और गेंदबाजों को मदद भी मिलती है.

सबसे बड़ा स्कोर: यहां का सबसे बड़ा स्कोर 225/7 रहा है, जो आयरलैंड ने अफगानिस्तान के खिलाफ बनाया. यह मैच दर्शाता है कि इस पिच पर बल्लेबाज अगर जम जाएं तो बड़े-बड़े स्कोर खड़े कर सकते हैं.

सबसे छोटा स्कोर: इस स्टेडियम में सबसे छोटा स्कोर सिर्फ 54 रन दर्ज हुआ है, जब यूएसए महिला टीम थाईलैंड महिला टीम के खिलाफ ढेर हो गई थी. यह पिच बल्लेबाजों के लिए कठिन भी साबित हो सकती है.

सबसे बड़ा सफल लक्ष्य: यहां सबसे बड़ा सफल चेज़ 174 रन का रहा है, जब दक्षिण अफ्रीका ने आयरलैंड के खिलाफ मात्र 17.4 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया. इससे पता चलता है कि यहां पर चेज़ करना हमेशा मुश्किल नहीं होता है.

सबसे छोटा स्कोर डिफेंड: यहां का सबसे छोटा सफल बचाव 93/8 रहा है, जब थाईलैंड महिला टीम ने पापुआ न्यू गिनी महिला टीम को हराया था. यह आंकड़ा बताता है कि अगर गेंदबाज सही लाइन पर गेंदबाजी करें, तो छोटे स्कोर का बचाव भी संभव हैं.

शेख जायद स्टेडियम की पिच रिकॉर्ड्स(Sheikh Zayed Stadium Pitch Records)

मोस्ट रन (Most Run): आयरलैंड के बल्लेबाज़ पॉल स्टर्लिंग ने अबू धाबी के ज़ायेद क्रिकेट स्टेडियम में टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं. 2013 से 2024 के बीच खेले गए 13 मैचों की 13 पारियों में उन्होंने 406 रन बनाए, जिसमें उनका सर्वोच्च स्कोर 76 रन रहा था. स्टर्लिंग ने 33.83 की औसत और 133.55 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 4 अर्धशतक लगाए, साथ ही 52 चौके और 9 छक्के भी जड़े थे.

मोस्ट विकेट(Most Wicket): ज़ायेद क्रिकेट स्टेडियम में टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड ओमान के गेंदबाज़ बिलाल खान के नाम है. उन्होंने 2015 से 2019 के बीच यहां 12 मैचों में 19 विकेट झटके थे. इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/20 रहा था. बिलाल खान ने 43.3 ओवर फेंककर 287 रन दिए और उनका गेंदबाज़ी औसत 15.10 रहा, जबकि इकॉनमी रेट 6.59 और स्ट्राइक रेट 13.73 रहा था.

सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर: अबू धाबी के ज़ायेद क्रिकेट स्टेडियम में टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर संयुक्त अरब अमीरात के बल्लेबाज़ शैमान अनवर के नाम दर्ज . उन्होंने पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ शानदार 117* रनों की नाबाद पारी खेली थी. इस पारी में उन्होंने 68 गेंदों का सामना करते हुए 10 चौके और 6 छक्के लगाए और 172.05 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाज़ी की थी.

बेस्ट इनिंग: ज़ायेद क्रिकेट स्टेडियम में टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़ी आयरलैंड के गेंदबाज़ सीए यंग के नाम दर्ज है. उन्होंने 26 अक्टूबर 2019 को नाइजीरिया के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने 4 ओवरों में मात्र 13 रन देकर 4 विकेट झटके थे. इस दौरान उनका इकॉनमी रेट 3.25 रहा, जिसने उन्हें यादगार स्पेल दिलाया.