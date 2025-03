Steve Smith Announced Retirement from ODIs: चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होते ही स्टीव स्मिथ ने वनडे क्रिकेट से संन्यास का किया ऐलान, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 सेमीफाइनल बना आखिरी मैच

India National Cricket Team vs Australia National Cricket Team: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी(ICC Champions Trophy) 2025 का पहला सेमीफाइनल 04 मार्च(मंगलवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला गया. जिसमें आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को चार विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली. ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है. 35 वर्षीय इस अनुभवी बल्लेबाज का आखिरी वनडे मुकाबला भारत के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का सेमीफाइनल रहा, जहां उन्होंने 73 रनों की अहम पारी खेली, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके. यह भी पढ़ें: ड्रेसिंग रूम में रवि शास्त्री ने श्रेयस अय्यर को टीम इंडिया की फील्डिंग मेडल से किया सम्मानित, देखें वीडियो

वनडे क्रिकेट को अलविदा कहेंगे स्टीव स्मिथ

JUST IN: Steve Smith has announced his decision to retire from ODIs following Australia's exit from Champions Trophy. pic.twitter.com/F2Oh201pV4

— Cricbuzz (@cricbuzz) March 5, 2025