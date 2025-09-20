Sri Lanka vs Bangladesh, Asia Cup 2025 Super Fours Match 1 Live Toss And Scorecard: सुपर 4 के पहले मुकाबले में बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड
श्रीलंका बनाम बांग्लादेश (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Sri Lanka National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team, Asia Cup 2025 Super Fours Match 1 Live Toss And Scorecard: एशिया कप 2025 का सुपर 4 मुकाबला शुरू हो गया हैं. सुपर फोर का पहला मुकाबला आज यानी 20 सितंबर को श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. श्रीलंका ने ग्रुप बी में 3 में से 3 मैच जीतकर टॉप पर रही तो बांग्लादेश ने हांगकांग और अफगानिस्तान को हराकर क्वालीफाई किया. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद हैं. इस टी20 सीरीज में श्रीलंका की कमान चरित असलांका (Charith Asalanka) के कंधों पर हैं. जबकि, बांग्लादेश की अगुवाई लिटन दास (Litton Das) कर रहे हैं. इस रोमांचक मुकाबले में बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. आज के मुकाबले में दोनों टीमें इन दिग्गज खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं. यह भी पढ़ें: Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? दुबई में बांग्लादेश बनाम श्रीलंका के बीच हाईवोल्टेज मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

बांग्लादेश ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला (BAN vs SL Live Toss Update)

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (BAN vs SL Playing XI)

बांग्लादेश (BAN Playing XI): सैफ हसन, तंजीद हसन तमीम, लिटन दास (विकेटकीपर/कप्तान), तौहीद हृदोय, शमीम हुसैन, जेकर अली, महेदी हसन, नसुम अहमद, तस्कीन अहमद, शोरफुल इस्लाम, मुस्तफिजुर रहमान.

श्रीलंका (SL Playing XI): पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कामिल मिशारा, कुसल परेरा, चैरिथ असलांका (कप्तान), दासुन शनाका, कामिंडु मेंडिस, वानिंदु हसरंगा, डुनिथ वेलालेज, दुष्मंथा चमीरा, नुवान तुषारा.

बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Bangladesh National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team Match Scorecard)

सुपर 4 में टीमें टॉप 2 में रहकर फाइनल के लिए टिकट कटाना चाहेगी. इसी वजह से बांग्लादेश और श्रीलंका के लिए ये मैच अहम रहने वाला है. लीग स्टेड में भिड़ने के बाद एक बार फिर से दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में दो बड़ी टीमों के बीच मुकाबला होगा. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद हैं.

अभी तक टूर्नामेंट में श्रीलंका ने काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया है. श्रीलंका की टीम अपने तीनों मैच जीतकर ग्रुप-बी में पहले पायदान पर रही है. बांग्लादेश ने पिछले मैच में अफगानिस्तान को हराकर इस मैच में अपनी जगह बनाई है. इस टूर्नामेंट में श्रीलंका और बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए मैच में श्रीलंका ने 6 विकेट से जीत दर्ज की थी. श्रीलंका इस मैच को जीतकर फाइनल में अपनी जगह पक्की करना चाहेगी. दूसरी तरफ बांग्लादेश इस मैच में अपनी पिछली हार का बदला लेने उतरेगी.

नोट: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.