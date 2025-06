Sri Lanka vs Bangladesh, 1st Test Day 1 Live Toss And Scorecard: पहले टेस्ट में बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शांतो जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें लाइव टॉस और प्लेइंग इलेवन

Sri Lanka vs Bangladesh, 1st Test Day 1 Live Toss And Scorecard: श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच 2025-27 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) चक्र की शुरुआत आज 17 जून से होने जा रही है. यह मुकाबला गाले (Galle) के गाले इंटरनेशनल स्टेडियम (Galle International Stadium) में खेला जा रहा हैं. इस बहुप्रतीक्षित दौरे में दोनों टीमें टेस्ट सीरीज के बाद वनडे और टी20 मुकाबलों में भी आमने-सामने होंगी. पहले चरण में दो टेस्ट मैच खेले जाएंगे, जिनके बाद सीमित ओवरों की सीरीज का शेड्यूल जारी किया जाएगा. इस सीरीज में बांग्लादेश की कप्तानी एक बार फिर नजमुल हुसैन शान्तो (Najmul Hossain Shanto) के हाथों में होगी, जबकि श्रीलंका की कमान अनुभवी ऑलराउंडर धनंजय डी सिल्वा (Dhananjaya de Silva) को सौंपी गई है. इस बीच पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला किया हैं. पहले टेस्ट मैच में दोनों टीम इन धुरंधर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रही हैं. यह भी पढ़े SL vs BAN, 1st Test Day 1 Live Streaming In India: श्रीलंका बनाम बांग्लादेश के बीच आज खेला जाएगा पहला टेस्ट मैच, यहाँ जाने भारत में कब, कहां और कैसे देखे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

बांग्लादेश ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला:

दोनों टीमों के प्लेइंग इलेवेन पर एक नज़र:

The blend of experience and exciting new talent! Presenting Sri Lanka's Playing XI for the 1st Test in Galle. Special congratulations to our two Test debutants today! #SLvBAN pic.twitter.com/WbmwMRWtT5

— Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) June 17, 2025