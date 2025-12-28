How Team India Can Qualify For WTC Final 2027: कब और किसके साथ टीम इंडिया खेलेगी टेस्ट सीरीज, क्या वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच सकता हैं भारत? यहां जानें कितने मुकाबले जीतने होंगे
भारतीय क्रिकेट टीम

ICC World Test Championship 2025-26: इस साल भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (Indian National Cricket Team) ने टेस्ट क्रिकेट में निराशाजनक प्रदर्शन किया हैं. फिलहाल आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-2027 (WTC) पॉइंट्स टेबल में टीम इंडिया छठे पायदान पर है, टीम इंडिया ने इस सीजन में अबतक नौ मुकाबले खेले हैं. इस दौरान टीम इंडिया को चार मैचों में जीत मिली हैं. जबकि, चार मुकाबलों में शिकस्त झेली हैं. वहीं, एक मैच ड्रा पर समाप्त हुआ था. हाल ही दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घर पर 0-2 से टेस्ट सीरीज हारने के बाद टीम इंडिया के लिए डब्ल्यूटीसी फाइनल में पहुंचना मुश्किल हो गया है, लेकिन रास्ते बंद नहीं हुए हैं. यानी, टीम इंडिया के पास अब भी फाइनल में पहुंचने का मौका है. यह भी पढ़ें: Year Ender 2025: टी20 के राजा सूर्यकुमार यादव की फॉर्म पर लगा ब्रेक, शुभमन गिल विश्व कप से बाहर, टीम इंडिया के लिए बढ़ी चिंता

टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ डब्ल्यूटीसी 2025-27 सीजन का आगाज किया था. इंग्लैंड दौरे पर टीम इंडिया ने पांच मैचों की टेस्ट सीरीज खेली, जो 2-2 से बराबर पर समाप्त हुई. इसके बाद टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज का घरेलू टेस्ट सीरीज में 2-0 से सूपड़ा साफ किया. शुभमन गिल की अगुवाई में टीम इंडिया यहां तक ठीक जा रहा था, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घर पर मिली हार ने मुश्किलें खड़ी कर दी और टीम इंडिया को अंक तालिका में नीचे कर दिया.

डब्ल्यूटीसी के मौजूदा सीजन में कुछ ऐसा रहा हैं टीम इंडिया का प्रदर्शन

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले मैच में शुभमन गिल चोटिल हो गए थे, जिसके बाद ऋषभ पंत ने कमान संभाली. भारत इस टेस्ट को हार गया, जबकि जीतने के लिए लक्ष्य सिर्फ 124 का था. दूसरा टेस्ट पंत का बतौर कप्तान पहला टेस्ट था, भारत उसे भी हार गया.

कुल मैच- 9

जीते- 4

हारे- 4

ड्रा- 1

पोजीशन- 6

डब्ल्यूटीसी 2027 फाइनल में ऐसे पहुंच सकती हैं टीम इंडिया?

बता दें कि डब्ल्यूटीसी 2025-27 सीजन में टीम इंडिया को अभी भी नौ मुकाबले खेलने हैं. फाइनल में पहुंचने की संभावना को बनाए रखने के लिए टीम इंडिया को कम से कम आठ मैच जीतने होंगे. यानी लगभग हर मैच ही जीतना है. आठ मैच जीतकर टीम पॉइंट प्रतिशत 70 से पार कर पाएगा. ऐसे में टीम इंडिया फाइनल में अपनी बर्थ पक्की कर सकती है. पिछले तीन फाइनल पर नजर डालें तो फाइनल खेलने वाली टीमों का जीत प्रतिशत औसतन 64-68 रहा है, ऐसे में टीम इंडिया को नौ में से आठ मैच तो कम से कम जीतने ही होंगे.

टीम इंडिया की अगली टेस्ट सीरीज

टीम इंडिया को अब दो टेस्ट सीरीज विदेश में खेलनी है. लेकिन अगस्त 2026 तक टीम इंडिया रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेलेगी. टीम इंडिया अगली टेस्ट सीरीज के लिए अगस्त में श्रीलंका का दौरा करेगा, यहां वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 सीजन में दो मैचों की टेस्ट सीरीज होगी. इसके बाद टीम इंडिया अक्टूबर-नवंबर 2026 में दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए न्यूजीलैंड का दौरा करेगी.