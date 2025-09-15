SL vs HK, Asia Cup 2025 Scorecard: श्रीलंका ने हांगकांग, चीन को 4 विकेट से हराया, पथुम निसांका ने मचाया तांडव, यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

श्रीलंका क्रिकेट टीम(Crtedit: X/Twitter)

Sri Lanka National Cricket Team vs Hong Kong China National Cricket Team Match Scorecard: श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम हांगकांग राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 का 8वां ग्रुप बी मुकाबला 15 सितंबर (सोमवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला गया. जिसमें श्रीलंका ने हांगकांग चीन को 4 विकेट से हराकर शानदार जीत दर्ज की हैं. हांगकांग ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 4 विकेट पर 149 रन बनाए. नज़ाकत खान ने 52 रन की बेहतरीन पारी खेली जबकि अंशुमन रथ ने 48 रनों का योगदान दिया. लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंकाई टीम ने धैर्यपूर्ण बल्लेबाज़ी करते हुए 18.5 ओवरों में 6 विकेट खोकर 153 रन बना लिए और मैच को अपने नाम कर लिया. श्रीलंका ने हांगकांग, चीन को 149 रनों पर रोका, निजाकत खान ने ठोका अर्धशतक, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

इस रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी करने का फैसला लिया. हांगकांग ने निर्धारित 20 ओवरों में 4 विकेट खोकर 149 रन बनाए. कप्तान नज़ाकत खान ने नाबाद 52 रन की शानदार पारी खेली, जबकि अंशुमन रथ ने 48 रनों का अहम योगदान दिया. विकेटकीपर ज़ीशान अली ने भी 23 रन बनाए. श्रीलंका की ओर से दुष्मंथा चमीरा सबसे सफल गेंदबाज़ रहे, जिन्होंने 4 ओवर में 29 रन देकर 2 विकेट चटकाए. वानिंदु हसरंगा और दासुन शनाका ने एक-एक विकेट हासिल किया.

लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंकाई टीम की शुरुआत अच्छी रही. ओपनर पथुम निसंका ने ताबड़तोड़ बल्लेबाज़ी करते हुए 44 गेंदों पर 68 रन बनाए, जिसमें कई बेहतरीन चौके-छक्के शामिल रहे. कुसल परेरा ने 20 रन बनाए, जबकि अंत में वानिंदु हसरंगा ने सिर्फ 9 गेंदों पर नाबाद 20 रन ठोककर टीम को जीत दिलाई. श्रीलंका ने 18.5 ओवरों में 6 विकेट खोकर 153 रन बनाते हुए मुकाबला 4 विकेट से जीत लिया. हांगकांग की ओर से यासिम मुरतज़ा ने 4 ओवर में 37 रन देकर 2 विकेट झटके, वहीं एहसान खान और ऐज़ाज़ खान को 1-1 विकेट मिला. इस जीत के साथ श्रीलंका ने अंक तालिका में अपनी स्थिति मज़बूत कर ली है.