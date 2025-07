South Africa vs New Zealand, 2nd Match 2025 1st Inning Scorecard: दूसरे टी20 मुकाबले में न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका के सामने रखा 174 रनों का टारगेट, टिम रॉबिन्सन ने खेली धमाकेदार पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

New Zealand National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, Zimbabwe T20I Tri-Series, 2025 2nd Match Scorecard Update: ज़िम्बाब्वे टी20I त्रिकोणीय सीरीज़ (Zimbabwe T20I Tri-Nation Series 2025) का दूसरा मुकाबला न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आज यानी 16 जुलाई को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला हरारे (Harare) के हरारे स्पोर्ट्स क्लब (Harare Sports Club) में खेला जा रहा हैं. जिम्बाब्वे में एक बार फिर से तेज़ रफ्तार क्रिकेट का रोमांच लौट आया है, जहां 14 जुलाई से ज़िम्बाब्वे टी20I त्रिकोणीय सीरीज़ (Zimbabwe T20I Tri-Nation Series 2025) की शुरुआत हो गई है. इस ट्राई-सीरीज़ में मेज़बान ज़िम्बाब्वे के अलावा साउथ अफ्रीका और न्यूज़ीलैंड की टीमें हिस्सा लेंगी. सभी मुकाबले हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले जाएंगे. यह सीरीज़ आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियों के लिहाज़ से भी बेहद अहम है. इस ट्राई सीरीज में दक्षिण अफ्रीका की कमान रासी वैन डेर डुसेन (Rassie van der Dussen) के कंधों पर हैं. जबकि, न्यूजीलैंड की अगुवाई मिशेल सैंटनर (Mitchell Santner) का रहे हैं. यह भी पढ़ें: South Africa vs New Zealand, 2nd Match 2025 Live Toss And Scorecard: दूसरे टी20 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के कप्तान रासी वैन डेर डुसेन ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

साउथ अफ्रीका और न्यूज़ीलैंड पहले ही वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं और वे इस ट्राई-सीरीज़ में अपनी नई टीमों को मैदान में उतार रहे हैं. जहां न्यूज़ीलैंड की कमान मिचेल सैंटनर के हाथों में होगी, वहीं साउथ अफ्रीका को रासी वान डर डुसेन लीड करेंगे. वहीं, जिम्बाब्वे की टीम को उनके स्टार ऑलराउंडर सिकंदर रज़ा लीड करेंगे. न्यूज़ीलैंड के कुछ खिलाड़ी मेजर लीग क्रिकेट के कारण देरी से जुड़ेंगे, जबकि ज़िम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका की पूरी टीमें हरारे पहुंच चुकी हैं.

दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड

SA-born Bevon Jacobs scored 44* on his T20I debut for New Zealand. #SAvNZ pic.twitter.com/rP8e2ILBsa — SA Cricket magazine (@SACricketmag) July 16, 2025

इस रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के कप्तान रासी वैन डेर डुसेन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज 35 रन के स्कोर पर टीम के दोनों सलामी बल्लेबाज पवेलियन लौट गए. इसके बाद टिम रॉबिन्सन और डेरिल मिशेल ने मिलकर पारी को संभाला और टीम का स्कोर के 60 रन पार लेकर गए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में पांच विकेट खोकर 173 रन बनाए. न्यूजीलैंड की तरफ से टिम रॉबिन्सन ने सबसे ज्यादा नाबाद 75 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान टिम रॉबिन्सन ने 57 गेंदों पर छह चौके और तीन छक्के लगाए. टिम रॉबिन्सन के अलावा बेवॉन जैकब्स ने नाबाद 44 रन बनाए.

दूसरी तरफ, दक्षिण अफ्रीका की टीम को घातक तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. दक्षिण अफ्रीका की ओर से क्वेना मफाका ने सबसे ज्यादा दो विकेट अपने नाम किए. क्वेना मफाका के अलावा लुंगी एनगिडी, गेराल्ड कोएत्ज़ी और सेनुरान मुथुसामी ने एक-एक विकेट चटकाए. दक्षिण अफ्रीका की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 174 रन बनाने हैं. दोनों टीमें यह मुकाबला जीतकर इस ट्राई सीरीज में दो पॉइंट्स हासिल करना चाहेगी.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी: 173/5, 20 ओवर (टिम सीफर्ट 22 रन, डेवोन कॉनवे 9 रन, टिम रॉबिन्सन नाबाद रन, डेरिल मिशेल 5 रन, मिशेल हे 2 रन, जेम्स नीशम 0 रन, बेवॉन जैकब्स नाबाद 44 रन.)

दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी: (लुंगी एनगिडी 1 विकेट, क्वेना मफाका 2 विकेट, गेराल्ड कोएत्ज़ी 1 विकेट और सेनुरान मुथुसामी 1 विकेट).

