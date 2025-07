South Africa Champions vs Australia Champions, WCL 2025 12th Match Scorecard Report: लीड्स में दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 95 रनों से दी करारी शिकस्त, टेबल टॉपर बनी अफ्रीकी टीम; यहां देखें मैच का पूरा स्कोरकार्ड

एबी डिविलियर्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

South Africa Champions vs Australia Champions, World Championship of Legends 2025 12th Match Scorecard Update: चैंपियंस वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025 (WCL 2025) का 12वां मुकाबला आज यानी 27 जुलाई को दक्षिण अफ़्रीका चैंपियंस बनाम ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस के बीच खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लीड्स (Leeds) के हेडिंग्ले क्रिकेट ग्राउंड (Headingley Ground) में खेला गया. इस रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 95 रनों से हरा दिया हैं. इस धमाकेदार जीत के साथ दक्षिण अफ्रीका की टीम पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर पहुंच गई हैं. इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस की अगुवाई ब्रेट ली (Brett Lee) कर रहे हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस की कमान एरोन फांगिसो (Aaron Phangiso) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: India Champions vs England Champions, WCL 2025 13th Match Winner Prediction: टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच आज खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

दक्षिण अफ़्रीका चैंपियंस बनाम ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस के मैच का स्कोरकार्ड

इस रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के कप्तान आरोन फांगिसो ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम का आगाज धमाकेदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ 187 रन बोर्ड पर जड़ दिए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में विकेट खोकर रन बनाए. दक्षिण अफ्रीका की तरफ से एबी डिविलियर्स ने सबसे ज्यादा 123 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान एबी डिविलियर्स ने 46 गेंदों पर 15 चौके और आठ छक्के लगाए. एबी डिविलियर्स के अलावा जेजे स्मट्स ने रन बनाए.

दूसरी तरफ, ऑस्ट्रेलिया की टीम को पीटर सिडल ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. ऑस्ट्रेलिया की ओर से ने सबसे ज्यादा विकेट अपने नाम किए. के अलावा ने विकेट चटकाए. ऑस्ट्रेलिया की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और सलामी बल्लेबाज क्रिस लिन बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए. ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 16.4 ओवर में महज 146 रन बनाकर सिमट गई. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बेन कटिंग ने सबसे ज्यादा नाबाद 59 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान बेन कटिंग ने 29 गेंदों पर छह चौके और चार छक्के लगाए. बेन कटिंग के अलावा पीटर सिडल ने 19 रन बटोरे.

वहीं, दक्षिण अफ्रीका की टीम को इमरान ताहिर ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. दक्षिण अफ्रीका की ओर से इमरान ताहिर ने सबसे ज्यादा तीन विकेट अपने नाम किए. इमरान ताहिर के अलावा वेन पार्नेल और एरोन फैंगिसो ने दो-दो विकेट चटकाए.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी: 241/6, 20 ओवर (जेजे स्मट्स 85 रन, एबी डिविलियर्स 123 रन, जीन-पॉल डुमिनी 16 रन, मोर्ने वान विक 3 रन, हेनरी डेविड्स 1 रन, वेन पार्नेल 1 रन, हार्डस विलोजेन नाबाद 1 रन और एरोन फैंगिसो नाबाद 1 रन.)

ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी: (पीटर सिडल 3 विकेट, ब्रेट ली 1 विकेट, स्टीव ओ'कीफ 1 विकेट और डेनियल क्रिश्चियन 1 विकेट).

दूसरी पारी का स्कोरकार्ड

ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी: 146/10, 16.4 ओवर (क्रिस लिन 0 रन, शॉन मार्श 18 रन, डी आर्सी शॉर्ट 13 रन, बेन डंक 15 रन, कैलम फर्ग्यूसन 15 रन, डैनियल क्रिश्चियन 0 रन, रोब क्विनी 2 रन, बेन कटिंग नाबाद 59 रन, जॉन हेस्टिंग्स 1 रन, स्टीव ओ'कीफ 0 रन और पीटर सिडल 19 रन.)

दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी: (इमरान ताहिर 3 विकेट, हार्डस विलजोएन 1 विकेट, वेन पार्नेल 2 विकेट और एरोन फैंगिसो 4 विकेट).

नोट: ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस बनाम दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस के मैच का स्कोरकार्ड हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.