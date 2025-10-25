Smriti Mandhana Milestone: स्मृति मंधाना ने बनाया ये खास विश्व रिकॉर्ड, ऐसा करने वाली बनीं दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी

स्मृति मंधाना (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India Women's National Cricket Team vs New Zealand Women's National Cricket Team: नवी मुंबई के डी वाई पाटिल इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच महिला विश्व कप 2025 के छठे मुकाबले में भारतीय ओपनर स्मृति मंधाना ने एक बार फिर अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से इतिहास रच दिया. गुरुवार को खेले गए इस करो या मरो के मैच में मंधाना ने लगातार तीसरी बार अर्धशतक जड़ा और इसी पारी के दौरान उन्होंने महिला वनडे क्रिकेट में एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. 95 गेंदों पर शानदार 109 रन बनाने के दौरान मंधाना ने दो छक्के जड़े, जिसके साथ ही उनके 2025 में कुल छक्कों की संख्या 29 हो गई. श्रीलंका बनाम पाकिस्तान डेड रबर महिला वर्ल्ड कप मुकाबला रद्द; सेमीफाइनल की 4 टीमें तय, देखें महिला विश्व कप का अपडेटेड पॉइंट्स टेबल

इसके साथ ही उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की लिजेल ली का 2017 में बनाया गया 28 छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ दिया और महिला वनडे में एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक छक्के लगाने वाली पहली खिलाड़ी बन गईं. यह उपलब्धि मंधाना के शानदार 2025 सीजन को और भी यादगार बना देती है, जिसमें वे पहले ही पांच शतक लगाकर दक्षिण अफ्रीका की तज़मीन ब्रिट्स के साथ एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक शतकों का रिकॉर्ड बराबर कर चुकी हैं.

महिला वनडे में एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक छक्के

खिलाड़ी टीम छक्के वर्ष स्मृति मंधाना भारत 29 2025 लिजेल ली दक्षिण अफ्रीका 28 2017 डिएंड्रा डॉटिन वेस्टइंडीज 21 2013 क्लोए ट्रायन दक्षिण अफ्रीका 21 2017 चमारी अठापत्तु श्रीलंका 21 2023

मंधाना का यह शतक उनके विश्व कप करियर का तीसरा शतक था, जो भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर के बराबर है. इसके अलावा, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की महान बल्लेबाज मेग लैनिंग के साथ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक 17 शतकों का रिकॉर्ड बराबर कर लिया है. मंधाना और प्रतिका रावल ने मिलकर 212 रनों की रिकॉर्ड तोड़ शुरुआती साझेदारी की, जो भारत के लिए विश्व कप इतिहास में किसी भी विकेट के लिए सर्वोच्च साझेदारी है.

इस जोड़ी ने 2025 में अब तक पांच शतकीय साझेदारियां बनाई हैं, जो ऑस्ट्रेलिया की बेलिंडा क्लार्क और लिसा कीट्ले द्वारा 2000 में बनाए गए रिकॉर्ड के बराबर है. रावल ने भी शानदार 134 गेंदों पर 122 रन बनाए, जिससे भारत ने 49 ओवरों में 340/3 का विशाल स्कोर खड़ा किया और अंततः डीएलएस पद्धति से न्यूजीलैंड को 53 रनों से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया.