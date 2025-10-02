Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? शारजाह में अफगानिस्तान बनाम बांग्लादेश के बीच पहले टी20 मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

बांग्लादेश बनाम अफ़ग़ानिस्तान(Photo Credit: X Formerly Twitter)

Afghanistan National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team, 1st T20I Match 2025 Satta Bazar Favourite Team: अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज (T20I Series) का पहला मुकाबला आज यानी 2 अक्टूबर से खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला शारजाह (Sharjah) के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम (Sharjah Cricket Stadium में भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा. आज पहले दिन का खेल खेला जाएगा. अफगानिस्तान टीम ने एशिया कप टूर्नामेंट में अपने प्रदर्शन से निराश किया है. अफगानिस्तान ग्रुप स्टेज पर ही एशिया कप से बाहर हो गई. बांग्लादेश ने थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया और वह सुपर-4 तक पहुंचने में कामयाब रही. इन दोनों के बीच अब टी20 सीरीज की शुरुआत होने जा रही है. इस सीरीज में अफगानिस्तान की अगुवाई राशिद खान (Rashid Khan) कर रहे हैं. जबकि, बांग्लादेश की कमान जेकर अली (Jaker Ali) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Bangladesh Women vs Pakistan Women, ICC Womens World Cup 2025 3rd Match Live Streaming In India: आज बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

अफगानिस्तान ने अपने पिछले पांच मुकाबलों में से दो मैच जीते हैं और बांग्लादेश ने भी अपने पिछले पांच में से दो मैच जीते हैं. इन दोनों टीमों के बीच टी20 फॉर्मेट में अच्छी टक्कर देखने को मिली है. यह सीरीज भी काफी रोमांचक होने वाली है. इस सीरीज में बांग्लादेश की टीम के नियमित कप्तान लिटन दास चोट के चलते उपलब्ध नहीं हैं, ऐसे में जाकिर अली अनिक को एक बार फिर टीम की कमान सौंपी गई है.

इस सीरीज़ के लिए बांग्लादेश ने अनुभवी बल्लेबाज़ सौम्य सरकार को टीम में वापस बुलाया है. सौम्य सरकार ने आखिरी बार वेस्टइंडीज दौरे पर टी20 इंटरनेशनल मैच खेला था. हाल ही में सौम्य सरकार ने नेशनल क्रिकेट लीग में शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने राजशाही और ढाका मेट्रो के खिलाफ क्रमशः 63 और 45 रन की पारी खेली.

अफ़ग़ानिस्तान बनाम बांग्लादेश टी20 हेड-टू-हेड रिकॉर्ड (AFG vs BAN T20I Head To Head Record)

अफ़ग़ानिस्तान बनाम बांग्लादेश के बीच अब तक पिछले पांच सालों में 10 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली हैं. दोनों टीमों ने पांच-पांच मुकाबले अपने नाम किए हैं. इस सीरीज से दोनों टीमें बढ़त हासिल करना चाहेगी.

