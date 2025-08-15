Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? लीड्स में नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स बनाम बर्मिंघम फीनिक्स के बीच हाईवोल्टेज मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स बनाम बर्मिंघम फीनिक्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Northern Superchargers vs Birmingham Phoenix, 14th Match The Hundred Mens Competition 2025 14th Match Satta Bazar Favourite Team: द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता 2025 का 14वां मुकाबला आज यानी 15 अगस्त को नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स बनाम बर्मिंघम फीनिक्स के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लीड्स (Leeds) के हेडिंग्ले (Headingley) में भारतीय समयानुसार देर रात 11 बजे से शुरू होगा. इस सीजन में दोनों टीमों का यह चौथा मुकाबला हैं. इस टूर्नामेंट में नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स की अगुवाई हैरी ब्रूक (Harry Brook) कर रहीं हैं. जबकि, बर्मिंघम फीनिक्स की कमान लियाम लिविंगस्टोन (Liam Livingstone) के कंधों पर हैं. इस मुकाबले में बर्मिंघम फीनिक्स की टीम वापसी करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं.

फिलहाल नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स की टीम इस सीजन में तीन मुकाबले खेली हैं. इस दौरान नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स की टीम को दो मुकाबलों में जीत मिली हैं. पॉइंट्स टेबल में आठ अंकों के साथ नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स चौथे पायदान पर हैं. दूसरी ओर, बर्मिंघम फीनिक्स टीम अब तक इस सीजन में तीन मुकाबले खेले हैं.

इस दौरान बर्मिंघम फीनिक्स की टीम को महज एक मैच में जीत मिली हैं. वहीं, दो मुकाबलों में टीम को हार का सामना करना पड़ा हैं. बर्मिंघम फीनिक्स की टीम चार अंक लेकर पॉइंट्स टेबल में सातवें नंबर पर हैं. बर्मिंघम फीनिक्स की टीम का नेट रन रेट -1.074 है. आज के मुकाबले बर्मिंघम फीनिक्स की टीम नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स के खिलाफ जीत दर्ज कर अपना नेट रन रेट सुधारना चाहेगी.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (NOS vs BPH Head-to-Head)

द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता में नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स बनाम बर्मिंघम फीनिक्स के बीच अब तक कुल चार मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान बर्मिंघम फीनिक्स की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. बर्मिंघम फीनिक्स की टीम को दो मुकाबलों में जीत मिली हैं. नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स की टीम को महज एक मैच में जीत नसीब हुई हैं. वहीं,एक मैच का कोई परिणाम नहीं निकला हैं. आज के मुकाबले में नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स की टीम बर्मिंघम फीनिक्स के खिलाफ अपनी दूसरी जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी.

