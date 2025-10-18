Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? ढाका में बांग्लादेश बनाम वेस्टइंडीज के बीच रोमांचक मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

वेस्टइंडीज बनाम बांग्लादेश (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs West Indies National Cricket Team, 1st ODI Match Satta Bazar Favorite Team: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 18 अक्टूबर को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला ढाका (Dhaka) के शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम (Shere Bangla National Stadium) में खेला जा रहा हैं. पिछली सीरीज में अफगानिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश को करारी हार झेलनी पड़ी है तो वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज जीती है. दोनों टीमों की कोशिश इस पहले मैच में जीत के साथ शुरुआत करने के ऊपर रहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में बांग्लादेश की अगुवाई मेहदी हसन मेराज़ (Mehidy Hasan Miraz) कर रहें हैं. जबकि, इंग्लैंड की कमान शाई होप (Shai Hope) के कंधों पर हैं. इस रोमांचक मुकाबले वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं.

बांग्लादेश बनाम वेस्टइंडीज के बीच आखिरी वनडे मुकाबला साल 2024 में खेला गया था. इस मुकाबले में वेस्टइंडीज की टीम ने अपने घर पर 45.5 ओवर में 322 रनों का लक्ष्य हासिल करके बांग्लादेश को 4 विकेट से धूल चटाई थी. ये मुकाबला तीन मैचों की सीरीज का हिस्सा था जो कि वेस्टइंडीज की टीम ने 3-0 से जीती थी. ऐसे में अब ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा कि बांग्लादेश की टीम वेस्टइंडीज से अपना हिसाब बराबर कर पाती है या नहीं.

पिछले कुछ समय से वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में बांग्लादेश टीम का प्रदर्शन काफी खराब रहा है. बांग्लादेश ने अपने पिछले पांच मुकाबलों में से महज एक मैच ही जीता है. दूसरी तरफ वेस्टइंडीज ने अपने पिछले पांच मैचों में से दो मैच जीते हैं. घरेलू मैदान पर बांग्लादेश टीम का रिकॉर्ड अच्छा रहा है. इस सीरीज में नजमुल हसन शांतो की वापसी हुई है. तौहीद हृदय, मेहदी हसन मिराज बांग्लादेश के तरफ से अच्छी फार्म में है. बांग्लादेश टीम के अनुभवी बल्लेबाज लिटन दास चोट के वजह से श्रृंखला से बाहर हो गए हैं.

बांग्लादेश बनाम वेस्टइंडीज वनडे हेड टू हेड रिकॉर्ड (BAN vs WI ODI Head To Head Record)

बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच अबतक कुल 47 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान वेस्टइंडीज की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. वेस्टइंडीज की टीम को 24 मुकाबलों में जीत मिली हैं. जबकि, बांग्लादेश की टीम को महज 21 मैचों में जीत नसीब हुई हैं. वहीं, दो मैच बेनतीजा रहा हैं.

बांग्लादेश बनाम वेस्टइंडीज मैच पर सट्टा बाजार गर्म (BAN vs WI Satta Bazar)

इस मैच से पहले सट्टा बाजार (Satta Bazar) ने इस बात की भविष्यवाणी की है कि बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम (BAN vs WI Satta Bazar Rate) में से कौनसी टीम बाजी मारेगी. इस मैच को लेकर सट्टा बाजार एक दिन पहले से ही गर्म है. सट्टा बाजार में बांग्लादेश की टीम फेवरेट चल रही है. लेकिन वेस्टइंडीज की टीम बाजी पलटने में माहिर हैं. सट्टा बाजार में जो टीम फेवरेट होती है यानी जिसके जीतने की संभावना ज्यादा होती है, उस पर कम रुपये मिलते हैं. वहीं दूसरी टीम पर ज्यादा रुपये मिलते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस टीम पर कम भाव होता है, उसके जीतने की संभावना ज़्यादा होती है. हालांकि ये भाव मैच तक और मैच के दौरान बदल भी सकते हैं.

डिस्क्लेमर: सट्टा बाजार या इस तरह का कोई भी जुआ भारत में गैरकानूनी है. हम किसी भी तरह से सट्टा/जुआ या इस तरह की गैर-कानूनी गतिविधियों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं.