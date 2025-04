DC vs RCB IPL 2025 Preview: इंडियन प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स से पिछली हार का बदला लेने उतरेगी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, मैच से पहले जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

दिल्ली कैपिटल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

Delhi Capitals vs Royal Challengers Bengaluru: दिल्ली कैपिटल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 27 अप्रैल( रविवार) के शाम को आईपीएल 2025 का हाई-वोल्टेज मुकाबला दिल्ली(Delhi) के अरुण जेटली स्टेडियम(Arun Jaitley Stadium) खेला जाएगा. दोनों टीमें फिलहाल अंक तालिका में अच्छी स्थिति में हैं और यहां जीत हासिल करने वाली टीम प्लेऑफ की ओर एक और मजबूत कदम बढ़ाएगी. अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स ने अब तक आठ में से छह मुकाबले जीते हैं और अंक तालिका में दूसरे स्थान पर हैं. अपने पिछले मैच में दिल्ली ने लखनऊ सुपर जायंट्स को उनके घरेलू मैदान पर हराया था, जिससे टीम का आत्मविश्वास काफी ऊंचा है. इंडियन प्रीमियर लीग में साई सुदर्शन के पास ऑरेंज कैप, तो प्रसिद्ध कृष्णा का पर्पल कैप पर कब्जा, यहां देखें टॉप-5 स्कोरर बल्लेबाजों और विकेट टेकर गेंदबाजों की लिस्ट

दूसरी ओर, रजत पाटीदार की अगुवाई वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने नौ मैचों में छह जीत और तीन हार के साथ अंक तालिका में तीसरा स्थान हासिल किया है. बेंगलुरु की टीम हाल ही में राजस्थान रॉयल्स को हराकर अपने घरेलू मैदान पर पहली जीत दर्ज करने के बाद आत्मविश्वास से भरी हुई है. आरसीबी इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स से पिछले मुकाबले में मिली हार का बदला लेना चाहेगी, जहां दिल्ली ने उन्हें छह विकेट से हराया था. दोनों टीमें जीत की लय में हैं, ऐसे में एक रोमांचक मुकाबले की उम्मीद की जा रही है.

दिल्ली कैपिटल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल हेड-टू-हेड रिकॉर्ड (DC vs RCB Head-To-Head Record in IPL): दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच अब तक आईपीएल में 32 मुकाबले खेले गए हैं. इनमें से बेंगलुरु ने 19 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि दिल्ली ने 12 बार जीत हासिल की है. एक मुकाबला बिना किसी नतीजे के समाप्त हुआ था.

दिल्ली कैपिटल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल 2025 की प्रमुख खिलाड़ी(DC vs RCB IPL 2025 Key Players To Watch Out): इस मुकाबले में विराट कोहली, केएल राहुल, मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड, क्रुणाल पंड्या, अक्षर पटेल जैसे खिलाड़ी मुकाबले का रुख पलटने की काबिलियत रखते हैं. इन खिलाड़ियों की प्रदर्शन पर दोनों टीमों की किस्मत टिकी होगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक-दूसरे को कर सकते हैं परेशान (DC vs RCB Mini Battle): RCB के विस्फोटक बल्लेबाज विराट कोहली और DC के विकेटटेकर गेंदबाज मिचेल स्टार्क के बीच की टक्कर रोमांचक हो सकती है. वहीं, क्रुणाल पंड्या बनाम अक्षर पटेल की भिड़ंत भी इस मुकाबले के नतीजे पर असर डाल सकती है. दोनों टीमों के पास संतुलित बैटिंग और बॉलिंग लाइनअप है.

दिल्ली कैपिटल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल 2025 का पहला मैच कब और कहां खेला जाएगा?

दिल्ली कैपिटल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का 46वां मुकाबला 27 अप्रैल(रविवार) को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 07:30 बजे से खेला जाएगा, जिसका टॉस ठीक 07:00 बजे होगा.

दिल्ली कैपिटल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल 2025 मैच का लाइव टेलीकास्ट और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कहां और कैसे देखें?

भारत में आईपीएल 2025 का प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है. दिल्ली कैपिटल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मैच को दर्शक Star Sports 1, Star Sports 1 Hindi, Star Sports 1 Tamil, Star Sports 1 Kannada और Star Sports 1 Telugu चैनल्स पर देख सकते हैं. वहीं, DC बनाम RCB मैच का ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर यह मैच लाइव उपलब्ध होगा, जहां सब्सक्रिप्शन के साथ आप मुकाबला देख सकते हैं.

दिल्ली कैपिटल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल 2025 के लिए संभावित प्लेइंग इलेवन और इम्पैक्ट प्लेयर्स

दिल्ली कैपिटल्स: अभिषेक पोरेल, करुण नायर, केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल (कप्तान), ट्रिस्टन स्टब्स, आशुतोष शर्मा, विप्रज निगम, मिशेल स्टार्क, कुलदीप यादव, दुष्मंथा चमीरा, मुकेश कुमार

इम्पैक्ट प्लेयर्स: जेक फ्रेजर मैकगर्क, समीर रिज़वी, डोनोवन फरेरा, माधव तिवारी, त्रिपुराना विजय

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: फिल साल्ट, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, क्रुणाल पंड्या, रोमारियो शेफर्ड, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड, यश दयाल

इम्पैक्ट प्लेयर्स: सुयश शर्मा, रसिख दार सलाम, मनोज भंडागे, जैकब बेथेल, स्वप्निल सिंह