RCB vs KKR, IPL 2025 58th Match Pitch Report: बेंगलुरू में आरसीबी के बल्लेबाज दिखाएंगे अपना जलवा या केकेआर के गेंदबाज मचाएंगे कोहराम, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट

केकेआर बनाम आरसीबी (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Royal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders, TATA IPL 2025 58th Match Pitch Update: इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League 2025) के 18वें संस्करण में आज फैंस के लिए एक कांटे की टक्कर की तैयार है. आज यानी 17 मई को टूर्नामेंट का 58वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स (RCB vs KKR) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बेंगलुरु (Bengaluru) के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम (M Chinnaswamy Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम साढ़े सात बजे से खेला जाएगा. इस सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मिला जुला प्रदर्शन किया हैं. अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स ने 12 मैचों में महज पांच जीते हैं और छह हारे हैं. 10 अंकों के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम अंक तालिका में छठे पायदान पर है. दूसरी तरफ, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की स्थिति अच्छी है. इस सीजन में केकेआर की अगुवाई अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) कर रहे हैं. जबकि, आरसीबी की कमान रजत पाटीदार (Rajat Patidar) के कंधों पर हैं. रजत पाटीदार की कप्तानी वाली टीम अंक तालिका में फिलहाल दूसरे स्थान पर है. यह भी पढ़ें: RCB vs KKR, IPL 2025 58th Match Winner Prediction: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच आज होगा घमासान मुकाबला, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा. केकेआर के लिए आगे की राह मुश्किल है. केकेआर की टीम अधिकतम 15 पाइंट ही हासिल कर सकती है. ऐसे में केकेआर को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए सिर्फ अपने मैच जीतने ही नहीं, बल्कि बाकी टीमों के नतीजों पर भी नजर रखनी होगी. दूसरी तरफ, आरसीबी को प्लेऑफ में जगह पक्की करने के लिए सिर्फ 2 पाइंट की जरूरत है. फिलहाल टीम के तीन मुकाबले बाकी हैं और अगर इनमें से दो में जीत हासिल कर लेती है, तो वह पाइंट्स टेबल में टॉप-2 में पहुंच सकती है. अधिकतम 22 पाइंट तक पहुंचने का मौका उनके पास है.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (RCB vs KKR Head To Head)

आईपीएल के इतिहास में कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच अब तक कुल 35 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान कोलकाता नाइट राइडर्स का पड़ला भारी रहा हैं. केकेआर की टीम ने 20 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, महज 15 मैच आरसीबी ने बाजी मारी है. वहीं, कोलकाता के ईडन गार्डेंस में दोनों टीमों के बीच 12 मुकाबले हुए हैं. इसमें से कोलकाता नाइट राइडर्स ने आठ मैच जीते हैं. वहीं, आरसीबी ने चार मैच अपने नाम किया है.

पिच रिपोर्ट (RCB vs KKR Pitch Report)

बेंगलुरु की एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के अनुकूल मानी जाती है. यह मैदान अपनी छोटी बाउंड्री की वजह से हाई स्कोरिंग मैदान के रूप में अपनी प्रतिष्ठा के लिए जाना जाता है. ऐसे में किसी भी टीम के गेंदबाज के लिए यहां किफायती प्रदर्शन करना बेहद चुनौतीपूर्ण होता है. चिन्नास्वामी स्टेडियम पर आईपीएल मैचों के दौरान पहली पारी का औसत स्कोर 167 रन का है. आईपीएल में यहां कई हाई स्कोरिंग मैच हो चुके हैं. ऐसे में संभावना है कि एक बार फिर यहां रनों की खूब बारिश हो सकती है. कप्तान टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना पसंद करते हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: फिल सॉल्ट, विराट कोहली, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, क्रुणाल पांड्या, सुयश शर्मा, रोमारियो शेफर्ड, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड और यश दयाल.

कोलकाता नाइट राइडर्स: रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), सुनील नारायण, अजिंक्य रहाणे (कप्तान), अंगकृष रघुवंशी, मनीष पांडे, आंद्रे रसेल, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती.

नोट: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.