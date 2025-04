RCB vs GT, IPL 2025 14th Match Pitch Report And Weather Update: बेंगलुरू में आरसीबी के बल्लेबाज मचाएंगे या गुजरात के गेंदबाज करेंगे कमाल, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट

एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम(Credit: WPL)

Royal Challengers Bengaluru Cricket Team vs Gujarat Titans Cricket Team, IPL 2025 14th Match Pitch And Weather Update: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) का आगाज हो गया है. आईपीएल के इस सीजन में 10 टीमें ट्रॉफी पर कब्जा करने में जुटी हुई हैं. हर सीजन की तरह इस बार भी टाटा आईपीएल 2025 (TATA IPL 2025 ) में कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. इस सीजन का 14वां मुकाबला आज यानी दो अप्रैल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु क्रिकेट टीम (RCB) बनाम गुजरात टाइटंस क्रिकेट टीम (GT) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बेंगलुरु (Bengaluru) के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम (M Chinnaswamy Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम साढ़े सात बजे से खेला जाएगा. इस सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की अगुवाई रजत पाटीदार (Rajat Patidar) कर रहे हैं. जबकि, गुजरात टाइटंस की कमान शुभमन गिल (Shubman Gill) के कंधों पर हैं. RCB vs GT, IPL 2025 14th Match Key Players To Watch Out: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को कड़ी टक्कर देने मैदान में उतरेगी गुजरात टाइटंस, इन धुरंधर खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

अपने पिछले मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने मुंबई इंडियंस को हराया था. उस मैच में गुजरात टाइटंस के सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन ने अर्धशतक लगाया था. साई सुदर्शन ने सीजन के पहले मैच में भी अर्धशतकीय पारी खेली थी. ऐसे में गुजरात टाइटंस अपने इस सलामी बल्लेबाज से अच्छी शुरुआत की उम्मीद करेगी. दूसरी तरफ, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने अपने पिछले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को 50 रन से हराया था. उस मैच में आरसीबी कप्तान रजत पाटीदार ने अर्धशतक लगाया था. मौजूदा सीजन में अब तक विराट कोहली के बल्ले से दोनों ही पारियों में रन निकले हैं. विराट कोहली अपनी लय को बरकरार रखने की कोशिश करेंगे.

इस सीजन में गुजरात टाइटंस के स्टार बल्लेबाज साई सुदर्शन ने 2 पारियों में 68.50 की औसत और 167.07 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 137 रन बनाए हैं. वहीं, आरसीबी के घातक बल्लेबाज विराट कोहली ने 2 पारियों में 90.00 की औसत और 136.36 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 90 रन बनाए थे. गेंदबाजी में आरसीबी के दिग्गज तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड शानदार लय में नजर आ रहे हैं. जोश हेजलवुड ने 2 मैचों में 8.60 की औसत और 5.37 की इकॉनमी रेट के साथ कुल 5 विकेट लिए हैं.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (RCB vs GT Head To Head)

आईपीएल इतिहास में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच अबतक कुल पांच मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का पड़ला भारी रहा हैं. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने तीन मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, गुजरात टाइटंस को महज दो मैच में जीत नसीब हुई हैं. पिछले सीजन दोनों टीमों के बीच दो मुकाबले खेले गए थे. इन दोनों मुकाबलों में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीत हासिल की थीं. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ अपना सर्वोच्च स्कोर 206 रन बनाया है. वहीं, गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ अपना सर्वोच्च स्कोर 200 रन बनाया था. गुजरात टाइटंस इस बार वापसी करना चाहेगी.

पिच रिपोर्ट (M Chinnaswamy Stadium Pitch Report)

टाटा आईपीएल 2025 का 14वां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू और गुजरात टाइटंस के बीच बेंगलुरू में खेला जाएगा. एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में इस सीजन का का ये पहला मुकाबला हैं. इस पिच पर बल्लेबाजों को जबरदस्त फायदा मिलता है, यहां की बॉउंड्री छोटी हैं, जिसका पूरा फायदा बल्लेबाज उठाते हैं. इस पिच पर आईपीएल इतिहास का सर्वाधिक टी20 स्कोर 287/3 है जो सनराइजर्स हैदराबाद ने मेजबान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के खिलाफ पिछले आईपीएल सीजन में बनाया था.

इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 167 रन है. इस मैदान पर गेंदबाजों में ज्यादातर स्पिनर्स ने अहम विकेट निकाले हैं. मैच के शुरुआत में नई गेंद से तेज गेंदबाज भी विकेट चटका सकते हैं. टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगी. इस पिच पर पहले गेंदबाजी करके दबाव बनाना चाहेंगी. पिछले आईपीएल सीज़न में इस मैदान पर खेले गए मैचों में टॉस जीतने वाली टीम ने 67% बार जीत हासिल की थी, जो टॉस की अहमियत को दर्शाता है.

मौसम का हाल (Bengaluru Weather Today)

टाटा आईपीएल 2025 का 14वां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू और गुजरात टाइटंस के बीच बेंगलुरू में खेला जाएगा. बेंगलुरू में आज बादल नजर आ सकते हैं. मैच के दौरान बारिश की आशंका ना के बराबर है. उमस भी ज्यादा नहीं रहेगी. आज बेंगलुरू में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने की उम्मीद हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: विराट कोहली, फिल साल्ट, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), लियाम लिविंगस्टोन, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, क्रुणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड, यश दयाल, सुयश शर्मा.

गुजरात टाइटंस: शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), साई सुदर्शन, शाहरुख खान, शेरफेन रदरफोर्ड, राहुल तेवतिया, राशिद खान, कैगिसो रबाडा, आर साई किशोर, मोहम्मद सिराज, प्रिसिध कृष्णा, ईशांत शर्मा.