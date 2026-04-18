RCB vs DC, IPL 2026 26th Match Live Streaming: आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा हाईवोल्टेज मुकाबला, यहां जानें कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मैच का लुफ्त

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम दिल्ली कैपिटल्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Royal Challengers Bengaluru vs Delhi Capitals, TATA Indian Premier League 2026 26th Match Live Streaming And Telecast Details: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 26वां मुकाबला आज यानी 18 अप्रैल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम दिल्ली कैपिटल्स (RCB vs DC) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बेंगलुरु (Bengaluru) के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम (M Chinnaswamy Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का इस सीजन में प्रदर्शन शानदार रहा है. टीम ने अब तक 5 मुकाबलों में 4 जीत दर्ज की है और सिर्फ 1 मैच में हार का सामना किया है. वहीं दिल्ली कैपिटल्स का प्रदर्शन मिला-जुला रहा है, जहां टीम ने 4 मुकाबलों में 2 जीत और 2 हार दर्ज की है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कमान रजत पाटीदार (Rajat Patidar) के हाथों में है, जबकि दिल्ली कैपिटल्स की अगुवाई अक्षर पटेल (Axar Patel) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: GT vs KKR, IPL 2026 25th Match Ahmedabad Pitch Report: नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस के बल्लेबाज मचाएंगे कोहराम या कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाजों का होगा बोलबाला; मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 26वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना दिल्ली कैपिटल्स से 18 अप्रैल को होगा. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपने पिछले मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स को हराकर शानदार फॉर्म हासिल की है और टीम इस लय को जारी रखना चाहेगी. वहीं दिल्ली कैपिटल्स को अपने पिछले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था और टीम इस मैच में वापसी करना चाहेगी.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम दिल्ली कैपिटल्स हेड टू हेड (RCB vs DC Head To Head)

आईपीएल इतिहास में दोनों टीमों के बीच अब तक 33 मुकाबले खेले गए हैं. जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 20 मैच जीते हैं, जबकि दिल्ली कैपिटल्स को 12 मुकाबलों में जीत मिली है. एक मैच बिना किसी नतीजे के समाप्त हुआ है. पिछले सीजन में दोनों टीमों के बीच खेले गए मुकाबलों में दोनों टीमों ने एक-एक जीत हासिल की थी. ऐसे में आंकड़ों के आधार पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का पलड़ा भारी नजर आता है.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम इस मुकाबले में अपनी जीत की लय को बरकरार रखना चाहेगी. विराट कोहली, फिलिप सॉल्ट और रजत पाटीदार जैसे खिलाड़ी टीम के लिए अहम भूमिका निभा सकते हैं. गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड टीम के लिए महत्वपूर्ण होंगे. दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स की टीम वापसी के इरादे से मैदान में उतरेगी. केएल राहुल, पथुम निसांका और डेविड मिलर टीम के लिए अहम खिलाड़ी होंगे. वहीं कुलदीप यादव और टी नटराजन गेंदबाजी में बड़ा रोल निभा सकते हैं.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच 26वां टी20 मैच कब और कहां खेला जाएगा? (RCB vs DC 26th Match Date And Venue)

टाटा आईपीएल 2026 का 26वां मुकाबला आज यानी 18 अप्रैल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा. इस मैच का टॉस मुकाबला शुरू होने से आधे घंटे पहले होगा.

भारत में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम दिल्ली कैपिटल्स मैच का टीवी पर प्रसारण कहां देख सकते हैं? (RCB vs DC 26th Match Live TV Channel Telecast In India)

टाटा आईपीएल 2026 का 26वां मुकाबला आज यानी 18 अप्रैल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मुकाबले का सीधा प्रसारण भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा.

भारत में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम दिल्ली कैपिटल्स मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें? (Where To Watch RCB vs DC 26th Match Live Streaming In India)

टाटा आईपीएल 2026 का 26वां मुकाबला आज यानी 18 अप्रैल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग भारत में जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (RCB vs DC 26th T20 Match Playing Prediction)

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: फिलिप सॉल्ट, विराट कोहली, देवदत्त पडीक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), टिम डेविड, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड और सुयश शर्मा.

दिल्ली कैपिटल्स: केएल राहुल (विकेटकीपर), पथुम निसांका, नितीश राणा, अक्षर पटेल (कप्तान), डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, विप्रज निगम, कुलदीप यादव, लुंगी एनगिडी, टी नटराजन और मुकेश कुमार.

नोट: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु क्रिकेट टीम बनाम दिल्ली कैपिटल्स क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.