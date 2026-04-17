GT vs KKR, IPL 2026 25th Match Ahmedabad Pitch Report: नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस के बल्लेबाज मचाएंगे कोहराम या कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाजों का होगा बोलबाला; मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट

नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Credit: Wikipedia)

Gujarat Titans vs Kolkata Knight Riders, TATA Indian Premier League 2026 25th Match Ahmedabad Pitch Report: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 25वां मुकाबला आज यानी 17 अप्रैल को गुजरात टाइटंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स (GT vs KKR) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद (Ahmedabad) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. गुजरात टाइटंस का इस सीजन में प्रदर्शन संतुलित रहा है. गुजरात टाइटंस की टीम ने अब तक चार मुकाबलों में दो जीत और दो हार दर्ज की है. वहीं, कोलकाता नाइट राइडर्स का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है. कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने पांच मुकाबलों में चार मैच गंवाए हैं, जबकि एक मैच बारिश के कारण रद्द रहा है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस सीजन में गुजरात टाइटंस की कमान शुभमन गिल (Shubman Gill) के हाथों में है, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स की अगुवाई अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: GT vs KKR, IPL 2026 25th Match Stats And Preview: टूर्नामेंट के 25वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर लय बरकरार रखना चाहेगी गुजरात टाइटंस, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 25वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा. गुजरात टाइटंस अपने पिछले 2 मुकाबले जीतकर आत्मविश्वास से भरी हुई है और इस मैच में जीत की लय को बरकरार रखना चाहेगी. दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स खराब फॉर्म से जूझ रही है और इस मुकाबले में वापसी करने की कोशिश करेगी.

गुजरात टाइटंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स हेड टू हेड (GT vs KKR Head To Head)

आईपीएल इतिहास में दोनों टीमों के बीच अब तक 5 मुकाबले खेले गए हैं. जिसमें गुजरात टाइटंस ने 3 मैच जीते हैं, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स को 1 मुकाबले में जीत मिली है. एक मैच बिना किसी नतीजे के समाप्त हुआ है. पिछले सीजन में दोनों टीमों के बीच खेले गए मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने 39 रन से जीत दर्ज की थी. ऐसे में आंकड़ों के आधार पर गुजरात टाइटंस का पलड़ा भारी नजर आता है.

कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम इस मुकाबले में अपने संयोजन में बदलाव कर सकती है, क्योंकि टीम के कई स्टार खिलाड़ी खराब फॉर्म में चल रहे हैं. अजिंक्य रहाणे, कैमरून ग्रीन और रिंकू सिंह जैसे खिलाड़ी इस मैच में बेहतर प्रदर्शन करना चाहेंगे. दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस अपनी जीत की लय को देखते हुए ज्यादा बदलाव नहीं करना चाहेगी. शुभमन गिल से टीम को बड़ी पारी की उम्मीद होगी, जबकि मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी में अहम भूमिका निभा सकते हैं.

नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (Narendra Modi Stadium Pitch Report)

गुजरात टाइटंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच यह मुकाबला आज यानी 17 अप्रैल को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है. यहां काली और लाल मिट्टी की पिचें मौजूद हैं. लाल मिट्टी की पिच तेज गेंदबाजों को मदद देती है, जबकि काली मिट्टी की पिच पर स्पिनर्स को अधिक सहायता मिलती है. आमतौर पर यहां रन बनाना आसान रहता है, लेकिन शुरुआती ओवरों में बल्लेबाजों को सतर्क रहना पड़ता है. इस मुकाबले में हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है.

अहमदाबाद का मौसम (Ahmedabad Weather Update)

गुजरात टाइटंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच यह मुकाबला आज यानी 17 अप्रैल को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. 17 अप्रैल को अहमदाबाद का मौसम साफ रहने की उम्मीद है. अधिकतम तापमान 41 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रह सकता है. मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा, जिससे खिलाड़ियों को गर्मी से ज्यादा परेशानी नहीं होगी. बारिश की कोई संभावना नहीं है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (GT vs KKR 25th T20 Match Playing Prediction)

गुजरात टाइटंस: साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, राहुल तेवतिया, राशिद खान, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, अशोक शर्मा और प्रसिद्ध कृष्णा.

कोलकाता नाइट राइडर्स: अजिंक्य रहाणे (कप्तान), कैमरून ग्रीन, अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), रोवमैन पॉवेल, रिंकू सिंह, सुनील नारायण, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा और कार्तिक त्यागी.

नोट: गुजरात टाइटंस क्रिकेट टीम बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.