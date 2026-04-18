RCB vs DC, IPL 2026 26th Match Live Score Update: एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जा रहा है रोमांचक मुकाबला, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम दिल्ली कैपिटल्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Royal Challengers Bengaluru vs Delhi Capitals, TATA Indian Premier League 2026 26th Match Live Scorecard Update: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 26वां मुकाबला आज यानी 18 अप्रैल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम दिल्ली कैपिटल्स (RCB vs DC) के बीच खेला जा रहा है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बेंगलुरु (Bengaluru) के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम (M Chinnaswamy Stadium) में खेला जा रहा है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इस सीजन शानदार फॉर्म में नजर आ रही है और जीत का सिलसिला जारी रखना चाहेगी. वहीं, दिल्ली कैपिटल्स अपने पिछले मुकाबले में हार के बाद वापसी करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक हाईवोल्टेज मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कमान रजत पाटीदार (Rajat Patidar) के हाथों में है, जबकि दिल्ली कैपिटल्स की अगुवाई अक्षर पटेल (Axar Patel) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: GT vs KKR, IPL 2026 25th Match Ahmedabad Pitch Report: नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस के बल्लेबाज मचाएंगे कोहराम या कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाजों का होगा बोलबाला; मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 26वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना दिल्ली कैपिटल्स से हो रहा है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपने पिछले मुकाबले में शानदार जीत हासिल की थी और टीम उसी लय को बरकरार रखना चाहेगी. दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स को पिछले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था और टीम इस मैच में वापसी करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु क्रिकेट टीम बनाम दिल्ली कैपिटल्स क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Royal Challengers Bengaluru Cricket Team vs Delhi Capitals Cricket Team Match Scorecard)

आईपीएल इतिहास में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अब तक 33 मुकाबले खेले गए हैं. जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 20 मैच जीते हैं, जबकि दिल्ली कैपिटल्स को 12 मुकाबलों में जीत मिली है. एक मैच बिना किसी नतीजे के समाप्त हुआ है. पिछले सीजन में दोनों टीमों ने एक-एक मुकाबला अपने नाम किया था. ऐसे में आंकड़ों के अनुसार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है.

बल्लेबाजी में विराट कोहली, फिलिप सॉल्ट और रजत पाटीदार से बड़ी पारी की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड टीम के लिए अहम साबित हो सकते हैं. दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स के लिए केएल राहुल, डेविड मिलर और ट्रिस्टन स्टब्स अहम भूमिका निभा सकते हैं. गेंदबाजी में कुलदीप यादव और टी नटराजन से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी.

नोट: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु क्रिकेट टीम बनाम दिल्ली कैपिटल्स क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.