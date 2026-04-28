Mumbai Stabbing Attack: नया नगर में चाकूबाजी की खौफनाक वारदात, धर्म पूछने और 'कलमा' पढ़ने के लिए मजबूर करने के बाद दो गार्ड्स पर हमला

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

मुंबई, 28 अप्रैल: मुंबई (Mumbai) के नया नगर इलाके (Naya Nagar Area) में सोमवार तड़के एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां एक 31 वर्षीय व्यक्ति ने दो सुरक्षा गार्डों (Security Guards) पर चाकू से जानलेवा हमला (Stabbing) कर दिया. पुलिस के अनुसार, आरोपी ने हमला करने से पहले गार्ड्स (Guards) से उनके धर्म के बारे में पूछताछ की और उन्हें इस्लामिक 'कलमा' (Kalma) पढ़ने के लिए मजबूर किया. इस हमले में दोनों गार्ड गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए घटना के 90 मिनट के भीतर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. यह भी पढ़ें: Mumbai: कथित तौर पर तरबूज खाने के बाद बिगड़ी तबीयत, संदिग्ध फूड पॉइजनिंग से एक ही परिवार के चार लोगों की मौत

धर्म पूछकर किया हमला

यह घटना सोमवार, 27 अप्रैल की सुबह करीब 4 बजे एक निर्माणाधीन स्थल के पास हुई. पीड़ितों की पहचान राजकुमार मिश्रा और सुब्रतो सेन के रूप में हुई है, जो वहां ड्यूटी पर तैनात थे. जांच के मुताबिक, आरोपी जैब जुबैर अंसारी (उर्फ जबर जुबैर अंसारी) उनके पास पहुंचा और उनसे उनके धर्म के बारे में पूछने लगा. आरोप है कि उसने उन पर 'कलमा' पढ़ने का दबाव बनाया और जब उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो उन पर हथियार से हमला कर दिया.

स्थानीय निवासी ने की मदद

हमले के बाद राजकुमार मिश्रा किसी तरह खुद अस्पताल पहुंचे, जबकि सुब्रतो सेन की हालत काफी गंभीर थी. एक स्थानीय निवासी नयाब शेख ने सेन को खून से लथपथ एक गार्ड बूथ में छिपे हुए देखा. शेख ने तुरंत मानवीयता दिखाते हुए उन्हें पहले पुलिस स्टेशन और फिर अस्पताल पहुंचाया, जिससे उनकी जान बच सकी.

90 मिनट में आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने सूचना मिलते ही सीसीटीवी (CCTV) फुटेज की मदद से आरोपी का पीछा किया और महज डेढ़ घंटे के भीतर जैब अंसारी को धर दबोचा. आरोपी पर हत्या के प्रयास (Attempt to Murder) और विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. उसे ठाणे की एक अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 4 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है.

एटीएस (ATS) और पुलिस की संयुक्त जांच

मामले की गंभीरता और सांप्रदायिक पहलू को देखते हुए मुंबई पुलिस और एंटी-टerrorism स्क्वाड (ATS) मिलकर जांच कर रहे हैं. पुलिस ने आरोपी के पास से कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और नोट्स बरामद किए हैं. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपी के लिखे नोट्स में कुछ चरमपंथी विचारधाराओं से जुड़े संदर्भ मिले हैं. यह भी पढ़ें: Heatwave Grips Maharashtra: महाराष्ट्र में भीषण गर्मी का कहर, अकोला 46.9°C के साथ देश का सबसे गर्म शहर, कल के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी

आरोपी का बैकग्राउंड और ऑनलाइन प्रभाव

जांच में यह भी सामने आया है कि जैब अंसारी कई सालों तक अमेरिका में रह चुका है और भारत लौटने के बाद मुंबई में अकेला रहता था. वह ऑनलाइन टीचिंग के जरिए अपनी आजीविका चलाता था. अधिकारियों को संदेह है कि वह ऑनलाइन उपलब्ध कट्टरपंथी सामग्री से प्रभावित हो सकता है, हालांकि इस दिशा में अभी सत्यापन किया जाना बाकी है. अधिकारी यह भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या यह कोई सोची-समझी साजिश थी या किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा.