Heatwave Grips Maharashtra: महाराष्ट्र में भीषण गर्मी का कहर, अकोला 46.9°C के साथ देश का सबसे गर्म शहर, कल के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Photo)

नागपुर, 27 अप्रैल: महाराष्ट्र (Maharashtra) का विदर्भ (Vidarbha) क्षेत्र इस समय भीषण गर्मी (Scorching Heat) की चपेट में है. रविवार, 26 अप्रैल को अकोला जिला (Akola District) 46.9 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ पूरे देश में सबसे गर्म स्थान रहा. भीषण लू (Severe Heatwave) के चलते जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है और स्थानीय प्रशासन ने स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी जारी की है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) यानी आईएमडी (IMD) के अनुसार, गर्मी का यह सितम मंगलवार, 28 अप्रैल तक जारी रहने की संभावना है, जिसमें कुछ स्थानों पर पारा 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. यह भी पढ़ें: ओडिशा में भीषण गर्मी का कहर: जनगणना ड्यूटी पर तैनात दो शिक्षकों की सनस्ट्रोक से मौत, विभाग पर दबाव के आरोप

विदर्भ के प्रमुख शहरों में पारे का हाल

क्षेत्रीय मौसम केंद्र (RMC) नागपुर के आंकड़ों के अनुसार, रविवार को विदर्भ के लगभग सभी प्रमुख शहरों में तापमान सामान्य से काफी ऊपर दर्ज किया गया. प्रमुख शहरों का तापमान इस प्रकार रहा:

  • अकोला:9°C

  • अमरावती:8°C

  • वर्धा:4°C

  • यवतमाल:0°C

  • नागपुर:4°C

  • चंद्रपुर:0°C

वैज्ञानिकों का कहना है कि अकोला, अमरावती और वर्धा जैसे जिलों में आधिकारिक तौर पर 'हीटवेव' की स्थिति बनी हुई है.

अकोला में 46.9 डिग्री सेल्सियस का सर्वाधिक अधिकतम तापमान दर्ज किया गया

क्यों तप रहा है विदर्भ?

मौसम विशेषज्ञों ने इस भीषण गर्मी के पीछे वायुमंडलीय कारणों का हवाला दिया है. आरएमसी नागपुर के वैज्ञानिक डॉ. प्रवीण कुमार के अनुसार, "महाराष्ट्र और आसपास के इलाकों में बने एक एंटी-साइक्लोनिक सर्कुलेशन (प्रति-चक्रवाती परिसंचरण) के कारण तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है."

इसके अलावा, उत्तर-पश्चिमी दिशा से आने वाली लगातार गर्म और शुष्क हवाओं ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है. कमजोर पश्चिमी विक्षोभ और हवा में नमी की कमी के कारण क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण मौसमी बदलाव नहीं हुआ, जिससे गर्मी का प्रभाव और गहरा गया है.

अलर्ट और राहत की उम्मीद

आईएमडी ने मंगलवार (28 अप्रैल) के लिए अकोला, अमरावती और वर्धा में 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है. इसका मतलब है कि निवासियों को 45 से 46 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी के लिए "तैयार रहना" चाहिए. वहीं नागपुर, चंद्रपुर और यवतमाल के लिए 'येलो अलर्ट' बरकरार है.

राहत की बात यह है कि बुधवार से मौसम में मामूली बदलाव की उम्मीद है. मौसम विभाग का अनुमान है कि लू का असर कम होने के साथ पारे में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है. साथ ही आने वाले दिनों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है, जिससे झुलसाने वाली गर्मी से राहत मिल सकती है.

प्रशासन की सलाह

भीषण गर्मी को देखते हुए प्रशासन ने नागरिकों से दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच घर से बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और ढीले सूती कपड़े पहनने की अपील की है. विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं