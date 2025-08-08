PAK W vs IRE W 2025, Belfast Weather Report: आयरलैंड महिला बनाम पाकिस्तान महिला दूसरे टी20 पर बारिश का साया? जानिए कैसा रहेगा बेलफास्ट के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब का मौसम

सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब, बेलफास्ट(Photo Credit: X Formerly Twitter)

Ireland Women's National Cricket Team vs Pakistan Women's National Cricket Team Belfast Weather Report: आयरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज (T20I Series) का दूसरा मुकाबला 8 अगस्त(शुक्रवार) को बेलफ़ास्ट (Belfast) के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब (Civil Service Cricket Club) में खेला जाएगा. आयरलैंड महिला टीम ने बेलफास्ट में खेले गए पहले T20I में शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को 11 रन से हरा दिया और सीरीज़ में 1-0 की बढ़त बना ली. आयरलैंड ने अपेक्षाकृत कम स्कोर बनाने के बावजूद अपनी गेंदबाजी के दम पर जीत हासिल की, जिसमें ऑरला प्रेंडरगास्ट और जेन मैग्यूर का अहम योगदान रहा. अब मेज़बान टीम इस उत्साह के साथ दूसरा मैच खेलने उतरेगी, ताकि ऐतिहासिक सीरीज़ जीत अपने नाम कर सके. घरेलू फैंस के सामने आयरलैंड महिला टीम के पास खुद को साबित करने और लगातार दूसरा मुकाबला जीतकर सीरीज़ पक्की करने का बेहतरीन मौका है. आयरलैंड महिला बनाम पाकिस्तान महिला दूसरे टी20 में होगा रोमांचक मुकाबला, यहां जानें कैसे चुनें बेस्ट फैंटसी प्लेइंग इलेवन

पाकिस्तान महिला टीम के लिए पहला मैच एक निराशाजनक अनुभव रहा, जहां गेंदबाज़ों ने तो अच्छा काम किया, मगर बल्लेबाजों की संयुक्त नाकामी के चलते जीत हाथ से निकल गई. पाकिस्तान की अनुभवी खिलाड़ी सिदरा अमीन और मुनीबा अली जैसे खिलाड़ियों की जिम्मेदारी बढ़ गई है और उन्हें इस मुकाबले में टीम को मजबूती देना जरूरी होगा. दूसरा T20I पाकिस्तान के लिए 'करो या मरो' जैसा है, जहां जीत की जरूरत सीरीज़ में वापसी के लिए ज़रूरी है. दोनों टीमों की राष्ट्रीय प्रतिष्ठा दांव पर है और दर्शकों को एक और रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. दूसरे टी20 में आयरलैंड से भिड़ेगी पाकिस्तान महिला टीम, यहां जानें हेड-टू-हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल्स और लाइव स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

बेलफास्ट के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब का मौसम(Belfast Weather Report)

आयरलैंड महिला बनाम पाकिस्तान महिला दूसरे T20I मुकाबले के लिए बेलफास्ट का मौसम मुख्य रूप से बादलों से घिरा रहेगा. तापमान लगभग 18°C रहने की संभावना है और हवा में नमी करीब 82% तक होगी. बारिश की कोई संभावना नहीं है, जिससे मैच के पूरे होने के आसार हैं. हल्की ठंड और बादलों के बीच खिलाड़ियों को खेलने में कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी और दर्शक बिना मौसम की बाधा के क्रिकेट का आनंद ले सकते हैं. कुल मिलाकर, मौसम क्रिकेट के लिए अनुकूल रहेगा और मुकाबला सही समय पर शुरू होने की उम्मीद की जा सकती है.