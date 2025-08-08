PAK W vs IRE W 2nd T20I 2025 Dream11 Team Prediction: आयरलैंड महिला बनाम पाकिस्तान महिला दूसरे टी20 में होगा रोमांचक मुकाबला, यहां जानें कैसे चुनें बेस्ट फैंटसी प्लेइंग इलेवन

आयरलैंड महिला क्रिकेट टीम(Photo Credit: X/@ICC)

Ireland Women's National Cricket Team vs Pakistan Women's National Cricket Team Dream11 Team Prediction: आयरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज (T20I Series) का दूसरा मुकाबला 8 अगस्त(शुक्रवार) को बेलफ़ास्ट (Belfast) के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब (Civil Service Cricket Club) में खेला जाएगा. पहले टी20 मुकाबले में आयरलैंड महिला टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 142 रन का स्कोर खड़ा किया, इससे पहले कि उनकी पूरी टीम ऑल आउट हो गई. कप्तान गैबी लुईस मात्र 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गईं, लेकिन उनके आउट होने के बाद एमी हंटर (37 रन) और ऑर्ला प्रेंडरगास्ट (29 रन) ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए बड़े स्कोर की नींव रखी. इसके बाद लिया पॉल ने भी तेजतर्रार 29 रन बनाकर रनगति बनाए रखी और टीम को 142 तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. पाकिस्तान महिला टीम की ओर से सना फातिमा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट झटके. दूसरे टी20 में आयरलैंड से भिड़ेगी पाकिस्तान महिला टीम, यहां जानें हेड-टू-हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल्स और लाइव स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान महिला टीम की शुरुआत खराब रही और गुल फेरोज़ा व मुनीबा अली जल्दी आउट हो गईं. इसके बाद सिदरा अनीस और आलिया रियाज़ ने पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन उनका धीमा खेल टीम के लिए महंगा साबित हुआ. लगातार विकेट गिरते रहे और पाकिस्तान कभी भी लक्ष्य के करीब नहीं दिखी. नतालिया परवेज़ ने 29 तेज रन जरूर बनाए, लेकिन उन्हें सही पार्टनर का साथ नहीं मिला. उनके आउट होते ही मैच पूरी तरह से आयरलैंड के पक्ष में चला गया और पाकिस्तान 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 131 रन ही बना सकी, जिससे उन्हें 11 रन से हार का सामना करना पड़ा. आयरलैंड की ओर से ऑर्ला प्रेंडरगास्ट ने 3 विकेट लेकर गेंदबाजी में भी कमाल दिखाया.

आयरलैंड महिला बनाम पाकिस्तान महिला दूसरे टी20 2025 की संभावित प्लेइंग इलेवन

आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: एमी हंटर (विकेटकीपर), रेबेका स्टोकेल, क्रिस्टीना कूल्टर रेली, लॉरा डेलानी, ओर्ला प्रेंडरगैस्ट, गैबी लुईस (कप्तान), फ्रेया सार्जेंट, एवा कैनिंग, कारा मरे, लारा मैकब्राइड, लुईस लिटिल.

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: मुनीबा अली (विकेटकीपर), सिदरा अमीन, शवाल जुल्फिकार, इमान फातिमा, गुल फिरोजा, फातिमा सना (कप्तान), आलिया रियाज, नाशरा संधू, सादिया इकबाल, नतालिया परवेज, रमीन शमीम.

PAK W बनाम IRE W दूसरे टी20आई 2025 मैच का ड्रीम 11 टीम प्रेडिक्शन: विकेटकीपर- मुनीबा अली(PAK-W), एमी हंटर(IRE W) को आयरलैंड महिला बनाम पाकिस्तान महिला फैंटसी टीम के लिए विकेट-कीपर के रूप में चुन सकते हैं.

PAK W बनाम IRE W दूसरे टी20आई 2025 मैच की ड्रीम 11 टीम प्रेडिक्शन: बल्लेबाज- गैबी लुईस(IRE W) को हम अपनी आयरलैंड महिला बनाम पाकिस्तान महिला ड्रीम 11 टीम में शामिल कर सकते है.

PAK W बनाम IRE W दूसरे टी20आई 2025 मैच की ड्रीम 11 टीम प्रेडिक्शन: ऑलराउंडर्स- डायना बेग(IRE W), ओर्ला प्रेंडरगैस्ट(IRE W), फातिमा सना(PAK-W) को आयरलैंड महिला बनाम पाकिस्तान महिला मैच के लिए ड्रीम11 फैंटेसी टीम में ऑलराउंडर्स-के तौर पर जोड़ सकते है.

PAK W बनाम IRE W दूसरे टी20आई 2025 मैच की ड्रीम 11 टीम प्रेडिक्शन: गेंदबाज- , कारा मरे(IRE W), एवा कैनिंग(IRE W), जेन मैगुइरे(IRE W), नाशरा संधू(PAK-W), रमीन शमीम(PAK-W) आपकी आयरलैंड महिला बनाम पाकिस्तान महिला ड्रीम 11 फैंटसी टीम में गेंदबाज हो सकते हैं.

PAK W बनाम IRE W दूसरे टी20आई 2025 मैच की ड्रीम 11 टीम प्रेडिक्शन: मुनीबा अली(PAK-W), एमी हंटर(IRE W), गैबी लुईस(IRE W), डायना बेग(IRE W), ओर्ला प्रेंडरगैस्ट(IRE W), फातिमा सना(PAK-W), कारा मरे(IRE W), एवा कैनिंग(IRE W), जेन मैगुइरे(IRE W), नाशरा संधू(PAK-W), रमीन शमीम(PAK-W)

आयरलैंड महिला बनाम पाकिस्तान महिला दूसरे टी20आई 2025 मैच की ड्रीम 11 फैंटेसी टीम का कप्तान गैबी लुईस(IRE W) जबकि फातिमा सना(PAK-W) को उप-कप्तान के रूप में चुन सकते हैं. इस टीम के साथ अपनी फैंटसी टीम को ड्रीम टीम बना सकते है.