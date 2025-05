PBKS vs MI TATA IPL 2025 Preview: पंजाब किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस खेला जाएगा इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का 69वां मुकाबला; जानिए हेड-टू-हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल्स और लाइव स्ट्रीमिंग समेत सभी डिटेल्स

Punjab Kings (Photo: @PunjabKingsIPL/X)

Punjab Kings vs Mumbai Indians: पंजाब किंग्स (PBKS) बनाम मुंबई इंडियंस (MI) आईपीएल 2025 का 69वां मुकाबला 25 मई (सोमवार) को जयपुर (Jaipur) के सवाई मानसिंह स्टेडियम (Sawai Mansingh Stadium) में खेला जाएगा. यह दोनों टीमों के लिए 'करो या मरो' वाला मुकाबला है, जहां जीत दर्ज करने वाली टीम क्वालिफायर-1 में जगह पक्की कर सकती है. ऐसे में मुकाबला रोमांचक होने की पूरी उम्मीद है क्योंकि गुजरात टाइटन्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीमें भी टॉप-4 की रेस में शामिल हैं. इस सीजन जयपुर की पिच ने पुराने इतिहास को तोड़ते हुए हाई स्कोरिंग मुकाबले दिए हैं. यहां पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम का औसत स्कोर 200 से ज्यादा रहा है. पंजाब किंग्स इस मैदान की परिस्थितियों में तेजी से ढल चुकी है और पिछले दो मुकाबलों में 200+ का स्कोर बना चुकी है. हालांकि दिल्ली के खिलाफ पिछले मैच में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन टीम इस अहम मुकाबले से पहले अच्छे लय में है. आखिरी मुकाबले में हैदराबाद ने कोलकाता को 110 रनों से रौंदा, यहां देखें इंडियन प्रीमियर लीग का अपडेटेड अंक तालिका में बाकि टीमों का हाल

मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स दोनों इस वक्त बेहद संतुलित और ताकतवर यूनिट के रूप में सामने आई हैं. जहां पंजाब की बल्लेबाज़ी में गहराई है और टीम डेथ ओवर्स में 11.68 की रन रेट से रन बना रही है, वहीं मुंबई की डेथ ओवर्स की गेंदबाज़ी पूरे टूर्नामेंट में सबसे प्रभावशाली रही है. इस फेज़ में सबसे ज्यादा विकेट और दूसरी सबसे किफायती इकॉनमी दर MI के नाम है. मुंबई के पास अनुभव और संयम है. उनकी कोर टीम लगभग वैसी ही है जैसी पहले थी और उन्होंने कई बार ऐसे दबाव वाले हालात को पार किया है. वहीं, पंजाब किंग्स ने इस सीजन नई टीम के साथ शुरुआत की है और यह उनके लिए अनजान जमीन हो सकती है. लेकिन इसी वजह से उनके पास खोने को कुछ नहीं है, और वह अपने 18 साल पुराने ट्रॉफी के सपने को पूरा करने की कोशिश करेंगे.

पंजाब किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस हेड-टू-हेड रिकॉर्ड (PBKS vs MI Head-To-Head Record in IPL): आईपीएल के इतिहास में अब तक इन दोनों टीमों के बीच 32 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें मुंबई ने 17 और पंजाब ने 15 मुकाबले जीते हैं. 2019 के बाद से दोनों टीमों ने 5-5 मुकाबले जीते हैं, जिससे यह भिड़ंत और भी रोमांचक हो जाती है.

पंजाब किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस आईपीएल 2025 के प्रमुख खिलाड़ी (PBKS vs MI Key Players To Watch Out): मार्को यान्सन, शशांक सिंह, जोश इंग्लिस, जसप्रीत बुमराह, सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पांड्या ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस मुकाबले में निर्णायक साबित हो सकते हैं. वहीं, युजवेंद्र चहल अगर उपलब्ध रहते हैं तो हार्दिक के खिलाफ उनके रिकॉर्ड (4 बार आउट, 74 गेंदों में सिर्फ 71 रन) को देखते हुए उनकी भूमिका अहम रहेगी.

पंजाब किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस मिनी बैटल (PBKS vs MI Mini Battle): इस मुकाबले में कुछ दिलचस्प व्यक्तिगत टकराव भी देखने को मिल सकते हैं. जैसे युजवेंद्र चहल बनाम हार्दिक पांड्या और श्रेस अय्यर बनाम जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट और दीपक चाहर, खास बात ये है कि श्रेस अय्यर इन तीनों पेसरों के खिलाफ औसतन 87 रन बनाते हैं.

पंजाब किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस आईपीएल 2025 का मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा?

पंजाब किंग्स (PBKS) बनाम मुंबई इंडियंस (MI) आईपीएल 2025 का 69वां मुकाबला 25 मई (सोमवार) को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 07:30 PM बजे से खेला जाएगा, जबकि टॉस शाम 07:00 PM बजे होगा.

पंजाब किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस आईपीएल 2025 मैच का लाइव टेलीकास्ट और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कहां और कैसे देखें?

भारत में इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का आधिकारिक प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है. दर्शक पंजाब किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस मैच को स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के एचडी/एसडी चैनलों पर देख सकते हैं. इसके अलावा, PBKS बनाम MI मुकाबले की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी, जहां प्रशंसक इस हाई-वोल्टेज मुकाबले का लुत्फ मोबाइल या लैपटॉप पर उठा सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक्टिव सब्सक्रिप्शन जरूरी हो.

पंजाब किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस आईपीएल 2025 के लिए संभावित प्लेइंग इलेवन और इम्पैक्ट प्लेयर्स

पंजाब किंग्स: प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), प्रियांश आर्य, जश इंग्लिस, श्रेयस अय्यर, नेहाल बढेरा, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, अजमतुल्लाह ओमरजई, मार्को यान्सन, हरप्रीत बरार, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल

इम्पैक्ट प्लेयर्स: प्रवीण दुबे

मुंबई इंडियंस: रयान रिकेलटन, विल जैक्स, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, नमन धीयर, मिचेल सेंटनर, दीपक चाहर, कर्ण शर्मा, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह

इम्पैक्ट प्लेयर्स: रोहित शर्मा, कॉर्बिन बॉश, राज बावा, सत्यनारायण राजू, रॉबिन मिंज