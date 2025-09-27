PCB के चेयरमैन अपनी जेब से भरेंगे हरिस रऊफ पर लगा जुर्माना, शर्मनाक हरकतों के लिए ICC ने लगाया था फाइन

(Photo : X)

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चेयरमैन मोहसिन नक़वी ने तेज़ गेंदबाज़ हरिस रऊफ का जुर्माना अपनी जेब से भरने का फैसला किया है. रऊफ पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने मैच फ़ीस का 30 फ़ीसदी जुर्माना लगाया था क्योंकि उन्होंने एशिया कप में भारत के ख़िलाफ़ मैच के दौरान "अपशब्द" का इस्तेमाल किया था.

सामना टीवी (Samaa TV) की रिपोर्ट के मुताबिक, आईसीसी ने रऊफ पर जुर्माना लगाया, जबकि सलामी बल्लेबाज़ साहिबज़ादा फ़रहान को उनके एक विवादास्पद सेलिब्रेशन जेस्चर के लिए सिर्फ़ चेतावनी दी गई है. इस ख़बर के बाद, सामना टीवी के सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नक़वी यह जुर्माना ख़ुद भरेंगे.

भारत की शिकायत और पाकिस्तानी खिलाड़ियों का रवैया

यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने आईसीसी और मैच रेफ़री एंडी पाइक्रॉफ्ट के पास पाकिस्तानी खिलाड़ी साहिबज़ादा फ़रहान और हरिस रऊफ के ख़िलाफ़ "अनुचित व्यवहार" की शिकायत दर्ज कराई.

दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत की 6 विकेट से जीत के दौरान, फ़रहान और रऊफ के कुछ एक्शन पर काफ़ी विवाद हुआ था. मैच के बाद, भारतीय खिलाड़ी अभिषेक ने पाकिस्तान पर 'बिना किसी कारण' उन पर हमला करने का आरोप भी लगाया था.

साहिबज़ादा फ़रहान ने पहली पारी में अपना अर्धशतक बनाने के बाद बंदूक चलाने वाला इशारा किया था.

हरिस रऊफ का भारतीय बल्लेबाज़ों अभिषेक शर्मा और उप-कप्तान शुभमन गिल के साथ तीखी बहस हुई थी.

बाद में, भारत की पारी के दौरान बाउंड्री के पास खड़े रऊफ ने भारतीय दर्शकों की हुटिंग का जवाब छह उंगलियां उठाकर दिया. यह इशारा पाकिस्तान के उस बेबुनियाद दावे का ज़िक्र था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत के 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद उन्होंने मई में सीमा पर भारत के छह लड़ाकू जेट गिरा दिए थे.

भारतीय टीम ने इन दोनों खिलाड़ियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की थी, क्योंकि उनका मानना था कि यह व्यवहार खेल के मैदान पर स्वीकार्य सीमा को पार कर गया था.

सूर्यकुमार यादव पर भी कार्रवाई

सिर्फ़ पाकिस्तानी खिलाड़ी ही नहीं, बल्कि भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के ख़िलाफ़ भी आईसीसी ने कार्रवाई की है. पीसीबी ने सूर्यकुमार के उस बयान के ख़िलाफ़ आईसीसी में दो शिकायतें दर्ज कराई थीं, जो उन्होंने 14 सितंबर को ग्रुप स्टेज मैच के बाद पहलगाम घटना को लेकर दिया था. पीसीबी के मुताबिक, सूर्यकुमार ने इसे राजनीतिक मुद्दा बना दिया था.

सूर्यकुमार ने जीत के बाद कहा था, "यह सही मौक़ा है, हम पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के परिवारों के साथ खड़े हैं. हम एकजुटता व्यक्त करते हैं. यह जीत हम अपनी सभी सशस्त्र सेनाओं को समर्पित करना चाहते हैं, जिन्होंने बहुत बहादुरी दिखाई. उम्मीद है वे हमें प्रेरित करते रहेंगे, और जब भी हमें उन्हें मुस्कुराने का मौक़ा मिलेगा, हम मैदान पर उन्हें और कारण देंगे."

ईएसपीएनक्रिकइंफ़ो (ESPNcricinfo) की रिपोर्ट के अनुसार, आईसीसी ने सूर्यकुमार को उनके पहलगाम वाले बयान के लिए आचार संहिता (Code of Conduct) के उल्लंघन का दोषी पाया है. भारतीय कप्तान ने भले ही खुद को दोषी नहीं माना, पर मैच रेफ़री रिची रिचर्डसन ने उनकी दलील ख़ारिज कर दी. हरिस रऊफ की तरह ही, सूर्यकुमार पर भी मैच फ़ीस का 30 फ़ीसदी जुर्माना लगाया गया है.

इसके अलावा, ईएसपीएनक्रिकइंफ़ो ने यह भी बताया कि पीसीबी ने आईसीसी से सूर्यकुमार पर लेवल 4 की सज़ा लगाने की मांग की थी, जो आईसीसी आचार संहिता के सबसे गंभीर उल्लंघन के लिए आरक्षित है.