Suryakumar Yadav Fined: सूर्यकुमार यादव पर आईसीसी ने लगाया भारी जुर्माना, पहलगाम आतंकी हमले का किया था जिक्र

Suryakumar Yadav(Photo : X)

Suryakumar Yadav Fined: भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव को 14 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ जीत के बाद पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लोगों और भारतीय सेना का जिक्र करना महंगा पड़ा है. आईसीसी ने भारतीय कप्तान के बयान को गलत मानते हुए उन्हें सजा सुनाई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक आईसीसी ने सूर्यकुमार यादव को उनके बयान के लिए मैच फीस का 30 फीसदी जुर्माना लगाया है. साथ ही भविष्य में राजनीतिक बयान न देने का निर्देश भी दिया है. 14 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ जीत के बाद पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान सूर्यकुमार यादव ने कहा था, "ये सही मौका है, हम पहलगाम हमले के पीड़ितों के साथ खड़े हैं. हम इस जीत को अपने सशस्त्र बलों को समर्पित करना चाहते हैं, जिन्होंने बहादुरी दिखाई. हम उन्हें फील्ड पर मुस्काने का मौका देते रहेंगे." आक्रामक इशारे का दोषी पाए जाने के बाद हारिस रऊफ पर लगा मैच का फीस 30% जुर्माना, ‘गन सेलिब्रेशन’ पर साहिबज़ादा फ़रहान को ICC की फटकार

भारतीय कप्तान में इस मैच में टॉस के समय पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा से हाथ नहीं मिलाया था. वहीं, मैच के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया. प्रेस कॉफ्रेंस में जब सूर्यकुमार यादव से नो हैंडशेक से जुड़ा सवाल पूछा गया और इसे खेल भावना के विपरीत बताया गया तो उनका जवाब था- खेल भावना से बढ़कर भी बहुत कुछ होता है. वे पहलगाम आतंकी हमले के सभी पीड़ितों के साथ खड़े हैं और इसे ऑपरेशन सिंदूर में हिस्सा लेने वाले सशस्त्र बलों को समर्पित करते हैं.

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सूर्यकुमार यादव के व्यवहार को खेल भावना के विपरीत मानते हुए उनकी शिकायत की. आईसीसी ने मामले पर सुनवाई करते हुए भारतीय कप्तान को दोषी पाया और मैच फीस का 30 प्रतिशत फाइन लगाया है. आईसीसी मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने इस मामले की सुनवाई की. रिपोर्ट्स के मुताबिक के मुताबिक सूर्यकुमार यादव आईसीसी के फैसले के खिलाफ अपील की है। संभावना है कि आईसीसी फिर से मामले की सुनवाई कर सकती है.