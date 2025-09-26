Fact Check: क्या बंदूक सेलिब्रेशन के लिए दुबई पुलिस ने पाकिस्तानी बल्लेबाज़ साहिबज़ादा फ़रहान पर दर्ज किया मामला? जानिए क्या हैं वायरल दावें की सच्चाई

Fake Post Surrounding Sahibzada Farhan's Arrest (Photo Credit :X@Rajiv1841/)

IND vs PAK Asia Cup 2025 Super 4 Match: एशिया कप 2025 इस बार मैदान पर क्रिकेट से ज्यादा मैदान के बाहर विवादों के कारण सुर्खियों में रहा है. भारत और पाकिस्तान के बीच जारी भू-राजनीतिक तनाव का असर इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के मुकाबलों में भी देखने को मिला हैं. ग्रुप स्टेज में भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम से हाथ मिलाने से इनकार किया था, वहीं सुपर-4 मुकाबले में हारिस रऊफ और साहिबज़ादा फ़रहान के भड़काऊ इशारों ने खूब ध्यान खींचा हैं. बीसीसीआई ने इस मामले में रऊफ और फ़रहान दोनों के खिलाफ आईसीसी में आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई है. एशिया कप में फिर होगा ऑपरेशन व्हाइट बॉल! जानिए भारत के खिलाफ फाइनल से पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी के नाम 'शर्मनाक रिकॉर्ड

इसी बीच सोशल मीडिया पर एक फर्जी पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया गया कि पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज़ साहिबज़ादा फ़रहान को दुबई पुलिस ने ‘गन सेलिब्रेशन’ के कारण बुक कर लिया है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है.

दरअसल, सुपर-4 मैच में अर्धशतक पूरा करने के बाद फ़रहान ने बल्ले के जरिए मशीन गन चलाने की नकल की थी. उनके इस भड़काऊ सेलिब्रेशन से बीसीसीआई नाराज़ है और क्रिकेट फैंस ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. हालांकि, दुबई पुलिस द्वारा फ़रहान की गिरफ्तारी वाली खबर पूरी तरह से फेक है और केवल सोशल मीडिया अफवाहों पर आधारित है.

साहिबजादा फरहान की बुकिंग और गिरफ्तारी की झूठी दावें

क्या दुबई पुलिस ने बंदूक लहराने पर साहिबजादा फरहान को किया गिरफ्तार?

नहीं, यह एक झूठी खबर है, यूएई की स्थानीय समाचार एजेंसियां ​​या सुरक्षा एजेंसियां, इंडिया बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2025 सुपर 4 मैच के दौरान साहिबजादा फरहान द्वारा बंदूक लहराने की घटना के बाद, उनके खिलाफ किसी गिरफ्तारी या कार्रवाई की कोई जानकारी नहीं दे रही हैं,

फैन ने तुरंत झूठे दावे का कर दिया पर्दाफाश

दूसरे यूजर ने फर्जी दावे को बताया अच्छा बॉलीवुड प्लॉट

यूजर दावा को बताता फेक

एक्स पर कई यूज़र्स ने इस पोस्ट को झूठा बताया, क्योंकि वे जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के कारण इस तरह की झूठी खबरें फैलती रहती हैं, जो बाद में लोगों का ध्यान खींचने के लिए झूठे दावे साबित होते हैं. बीसीसीआई द्वारा बल्लेबाज और रऊफ के खिलाफ की गई शिकायत पर जब आईसीसी की सुनवाई होगी, तो साहिबज़ादा फरहान अपने बंदूक वाले सेलिब्रेशन को सही ठहराने की कोशिश करेंगे. इस सुनवाई में शायद खिलाड़ियों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा.