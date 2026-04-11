PBKS vs SRH, IPL 2026 17th Match Live Score Update: महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पंजाब किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

पंजाब किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad, TATA Indian Premier League 2026 17th Match Live Scorecard Update: टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 17वां मुकाबला आज यानी 11 अप्रैल को पंजाब किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद (PBKS vs SRH) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मुल्लांपुर (Mullanpur) के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा. पंजाब किंग्स ने इस सीजन अब तक खेले गए तीन मुकाबलों में दो में जीत दर्ज की है, जबकि एक मैच बारिश के कारण रद्द रहा है. दूसरी ओर, सनराइजर्स हैदराबाद ने तीन मुकाबलों में एक जीत और दो हार का सामना किया है. इस सीजन में पंजाब किंग्स की अगुवाई श्रेयस अय्यर कर रहे हैं. जबकि, सनराइजर्स हैदराबाद की कमान ईशान किशन के हाथों में है. यह भी पढ़ें: RR vs RCB, IPL 2026 16th Match Live Score Update: बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जा रहा हैं रोमांचक मुकाबला, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 17वें मुकाबले में पंजाब किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा. दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है. पंजाब किंग्स की टीम इस समय अच्छी लय में नजर आ रही है और अपने प्रदर्शन को जारी रखना चाहेगी. वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम वापसी करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. पंजाब किंग्स के लिए प्रभसिमरन सिंह और श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी में अहम भूमिका निभा सकते हैं. वहीं गेंदबाजी में युजवेंद्र चहल और अर्शदीप सिंह टीम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं. दूसरी तरफ, सनराइजर्स हैदराबाद के लिए ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और हेनरिक क्लासेन मैच का रुख बदल सकते हैं. गेंदबाजी में जयदेव उनादकट और हर्षल पटेल पर बड़ी जिम्मेदारी होगी.

पंजाब किंग्स क्रिकेट टीम बनाम सनराइजर्स हैदराबाद क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Punjab Kings Cricket Team vs Sunrisers Hyderabad Cricket Team Match Scorecard)

आईपीएल इतिहास में पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच अब तक 24 मुकाबले खेले गए हैं. जिसमें सनराइजर्स हैदराबाद का पलड़ा भारी रहा है. हैदराबाद की टीम ने 17 मैच जीते हैं, जबकि पंजाब किंग्स सिर्फ 7 मुकाबले जीत पाई है. पिछले सीजन में दोनों टीमों के बीच खेले गए मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने शानदार जीत दर्ज की थी. आंकड़ों के हिसाब से सनराइजर्स हैदराबाद का प्रदर्शन बेहतर रहा है.

पंजाब किंग्स की टीम संतुलित नजर आ रही है. टीम के लिए प्रभसिमरन सिंह अच्छी शुरुआत दे सकते हैं. मिडिल ऑर्डर में श्रेयस अय्यर और शशांक सिंह से बड़ी पारी की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में युजवेंद्र चहल और मार्को यानसन विपक्षी बल्लेबाजों को परेशानी में डाल सकते हैं. दूसरी ओर, सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा मजबूत शुरुआत दे सकते हैं. मिडिल ऑर्डर में ईशान किशन और हेनरिक क्लासेन टीम को मजबूती देंगे. गेंदबाजी में जयदेव उनादकट और मार्को यानसन जैसे गेंदबाज अहम भूमिका निभा सकते हैं.

नोट: पंजाब किंग्स क्रिकेट टीम बनाम सनराइजर्स हैदराबाद क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.