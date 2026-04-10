RR vs RCB, IPL 2026 16th Match Live Score Update: बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जा रहा हैं रोमांचक मुकाबला, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

राजस्थान रॉयल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru, TATA Indian Premier League 2026 16th Match Live Scorecard Update: टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 16वां मुकाबला आज यानी 10 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RR vs RCB) के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला गुवाहाटी (Guwahati) के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम (Barsapara Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों ने अपने-अपने अभियान की शानदार शुरुआत की है और वे इस मैच में बिना कोई मैच हारे उतरेंगी. राजस्थान ने अपने तीनों मैच जीते हैं, और उनकी सबसे ताजा जीत इसी मैदान पर मुंबई इंडियंस के खिलाफ मिली थी. दोनों टीमों में विस्फोटक खिलाड़ियों की भरमार है, जो मिलकर इस मैच को रोमांचक बनाएंगे. इस सीजन में राजस्थान रॉयल्स की अगुवाई रियान पराग (Riyan Parag) कर रहे हैं. जबकि, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कमान रजत पाटीदार (Rajat Patidar) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: RR vs RCB, IPL 2026 16th Match Winner Prediction: बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हराकर जीत की लय बरकरार रखना चाहेगी राजस्थान रॉयल्स, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती है बाजी

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 16वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हो रहा है. दोनों टीमें शानदार फॉर्म में हैं और लगातार जीत दर्ज कर रही हैं. ऐसे में दोनों के बीच एक हाईवोल्टेज मुकाबला देखने को मिल रहा है. राजस्थान रॉयल्स की टीम में यशस्वी जायसवाल, रियान पराग और ध्रुव जुरेल जैसे बल्लेबाज शानदार लय में हैं. वहीं गेंदबाजी में जोफ्रा आर्चर टीम के लिए अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी ओर, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम में विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल और टिम डेविड जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं, जो मैच का रुख बदल सकते हैं. गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार और जैकब डफी टीम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं.

राजस्थान रॉयल्स क्रिकेट टीम बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Rajasthan Royals Cricket Team vs Royal Challengers Bengaluru Cricket Team Match Scorecard)

आईपीएल इतिहास में राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच अब तक 34 मुकाबले खेले गए हैं. जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 17 मैच जीते हैं, जबकि राजस्थान रॉयल्स को 14 मुकाबलों में जीत मिली है. तीन मैचों का कोई नतीजा नहीं निकला है. पिछले मुकाबलों को देखें तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है.

राजस्थान रॉयल्स की टीम इस समय बेहतरीन लय में नजर आ रही है. टीम के लिए यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी शानदार शुरुआत दे सकते हैं. मिडिल ऑर्डर में रियान पराग और ध्रुव जुरेल से बड़ी पारी की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में जोफ्रा आर्चर विपक्षी बल्लेबाजों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं. दूसरी तरफ, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम भी संतुलित नजर आ रही है. विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल बल्लेबाजी में अहम भूमिका निभा सकते हैं. वहीं टिम डेविड और जितेश शर्मा मिडिल ऑर्डर को मजबूती देंगे. गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार और जैकब डफी टीम के लिए अहम भूमिका निभा सकते हैं.

नोट: राजस्थान रॉयल्स क्रिकेट टीम बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.