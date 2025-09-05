Pakistan vs United Arab Emirates, Tri-Series 2025 5th Match Video Highlights: पांचवें टी20 में पाकिस्तान ने यूएई को 31 रनों से दी शिकस्त, अबरार अहमद ने की घातक गेंदबाजी; यहां देखें UAE बनाम PAK मैच का पूरा हाइलाइट्स

पाकिस्तान बनाम संयुक्त अरब अमीरात(Photo credit: X @EmiratesCricket)

UAE National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team, Tri-Series 2025 5th Match Video Highlights: संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच यूएई टी20आई ट्राई-सीरीज़ 2025 का 5वां मुकाबला 04 सितंबर को शारजाह (Sharjah) के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया. जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया. इस सीरीज के 5वें मुकाबे में पाकिस्तान ने संयुक्त अरब अमीरात को 31 रनों से हरा दिया. इस सीरीज में संयुक्त अरब अमीरात की अगुवाई मुहम्मद वसीम (Muhammad Waseem) कर रहें हैं. जबकि, पाकिस्तान की कमान सलमान आघा (Salman Agha) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: UAE vs PAK, T20I Tri-Series 2025 Live Toss And Scorecard: पाकिस्तान ने टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी, संयुक्त अरब अमीरात करेगी पहले गेंदबाजी, जानिए प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का वीडियो हाइलाइट्स (UAE vs Pakistan 1st T20I Highlights)

इस सीरीज की तीसरी टीम अफगानिस्तान है. राशिद खान की अगुवाई में अफगानिस्तान की टीम ने पाकिस्तान को पिछले मुकाबले में 18 रन से हराया था. इस मैच में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 171/5 का स्कोर बनाया था. जवाब में संयुक्त अरब अमीरात 20 ओवर में सिर्फ 139/7 का स्कोर ही बना पाई. पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. पाकिस्तान की टीम के लिए फखर जमान (नाबाद 77 रन) ने सबसे बड़ी पारी खेली.

मोहम्मद नवाज के बल्ले से 37 रन निकले. पाकिस्तान का अन्य कोई बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया. संयुक्त अरब अमीरात के लिए हैदर अली ने सबसे ज्यादा 2 विकेट लिए. जवाब में अलीशान शराफू (68) को छोड़कर और कोई भी बल्लेबाज संयुक्त अरब अमीरात के लिए बड़ी पारी नहीं खेल पाया. अबरार अहमद ने सबसे ज्यादा 4 विकेट अपने नाम किए.

इस मुकाबले में पाकिस्तान के स्टार गेंदबाज अबरार अहमद ने चार ओवर में सिर्फ नौ रन खर्च करते हुए चार विकेट चटकाए. अबरार अहमद की इकॉनमी 2.20 की रही. इस खिलाड़ी ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन किया. इस मुकाबले से पहले उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3/19 का था. अब तक अबरार अहमद ने 15 मुकाबले खेले हैं और लगभग 22 की औसत से 21 विकेट लेने में सफल रहे हैं. अबरार अहमद ने अपने टी20 इंटरनेशनल करियर में सबसे ज्यादा 7 विकेट न्यूजीलैंड के खिलाफ लिए हैं.