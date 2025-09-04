UAE vs PAK, T20I Tri-Series 2025 Live Toss And Scorecard: पाकिस्तान ने टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी, संयुक्त अरब अमीरात करेगी पहले गेंदबाजी, जानिए प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

संयुक्त अरब अमीरात बनाम पाकिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

UAE National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team Match Scorecard: संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच यूएई टी20आई ट्राई-सीरीज़ 2025 का 5वां मुकाबला 04 सितंबर(गुरुवार) को शारजाह (Sharjah) के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम (Sharjah Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. जिसके चलते, संयुक्त अरब अमीरात पहले गेंदबाजी करेगी. पाकिस्तान ने अभियान की शानदार शुरुआत की थी और लगातार दो मैच जीतकर लय पकड़ी थी. उन्होंने पहले यूएई और फिर अफ़ग़ानिस्तान को मात दी थी. लेकिन अपने पिछले मुकाबले में पड़ोसी और चिर-प्रतिद्वंदी अफ़ग़ानिस्तान के खिलाफ उन्हें हार का सामना करना पड़ा था. वहीं दूसरी ओर, यूएई की टीम अभी तक अपना खाता नहीं खोल पाई है. खेले गए दोनों मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है. यह भी पढ़ें: संयुक्त अरब अमीरात बनाम पाकिस्तान ट्राई सीरीज में होगा रोमांचक या एकतरफा मुकाबला? जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

जानिए प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: मुहम्मद वसीम (कप्तान), आसिफ खान, अलीशान शराफू, राहुल चोपड़ा (विकेटकीपर), एथन डिसूजा, हर्षित कौशिक, ध्रुव पाराशर, हैदर अली, मुहम्मद जवादुल्लाह, मुहम्मद रोहिद खान, जुनैद सिद्दीकी

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, सलमान मिर्जा, अबरार अहमद

संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड

भारत में इस मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग FanCode ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी. फैंस अपने मोबाइल, स्मार्ट टीवी, टैबलेट और लैपटॉप पर FanCode का उपयोग कर पाकिस्तान बनाम संयुक्त अरब अमीरात पांचवां टी20 मैच आसानी से देख सकते हैं. इसके लिए उन्हें FanCode प्लेटफॉर्म पर सब्सक्रिप्शन प्लान चुनना होगा और उसके बाद मुकाबले का लाइव आनंद लिया जा सकेगा.