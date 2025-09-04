How To Watch UAE vs PAK, T20I Tri-Series 2025 Live Streaming: संयुक्त अरब अमीरात बनाम पाकिस्तान ट्राई सीरीज में होगा रोमांचक या एकतरफा मुकाबला? जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

संयुक्त अरब अमीरात बनाम पाकिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Where To Watch UAE National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team Match Live Telecast: संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच यूएई टी20आई ट्राई-सीरीज़ 2025 का 5वां मुकाबला 04 सितंबर(गुरुवार) को शारजाह (Sharjah) के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम (Sharjah Cricket Stadium) में खेला जाएगा. पाकिस्तान ने अभियान की शानदार शुरुआत की थी और लगातार दो मैच जीतकर लय पकड़ी थी. उन्होंने पहले यूएई और फिर अफ़ग़ानिस्तान को मात दी थी. लेकिन अपने पिछले मुकाबले में पड़ोसी और चिर-प्रतिद्वंदी अफ़ग़ानिस्तान के खिलाफ उन्हें हार का सामना करना पड़ा था. यह हार निश्चित तौर पर टीम के आत्मविश्वास को झटका देने वाली रही थी, लेकिन अब पाकिस्तान इस नतीजे को पीछे छोड़ते हुए एक बार फिर वापसी करने के इरादे से मैदान पर उतरेगा. संयुक्त अरब अमीरात बनाम पाकिस्तान यूएई ट्राई सीरीज मुकाबले का खेल बिगाड़ेगी बारिश, जानिए कैसा रहेगा शारजाह में मौसम और पिच का मिजाज

वहीं दूसरी ओर, यूएई की टीम अभी तक अपना खाता नहीं खोल पाई है. खेले गए दोनों मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है. अब उनका सामना एक बार फिर मज़बूत पाकिस्तान टीम से होना है, जो उनके लिए आसान नहीं होगा. यूएई के खिलाड़ियों के सामने चुनौती होगी कि वे पिछली गलतियों से सबक लें और इस मुकाबले में मज़बूत प्रदर्शन कर टीम को जीत की राह पर ले जाने की कोशिश करें.

पाकिस्तान बनाम संयुक्त अरब अमीरात ट्राई सीरीज के 5वें टी20 2025 मैच कब और कहां आयोजित किया जाएगा?

संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच यूएई टी20आई ट्राई-सीरीज़ 2025 का 5वां मुकाबला 04 सितंबर(गुरुवार) को शारजाह के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा. जिसका टॉस आधे घंटे पहले 08: 00 PM को होगा.

पाकिस्तान बनाम संयुक्त अरब अमीरात पांचवां टी20 2025 मैच का टेलीकास्ट कहां देखें?

भारत में पाकिस्तान बनाम संयुक्त अरब अमीरात पांचवें टी20 मैच का आधिकारिक टेलीकास्ट किसी भी टीवी नेटवर्क पर उपलब्ध नहीं होगा. इस कारण फैंस टीवी चैनलों पर इस मुकाबले का सीधा प्रसारण नहीं देख पाएंगे. पाकिस्तान बनाम संयुक्त अरब अमीरात मैच से जुड़ी ताज़ा अपडेट और लाइव एक्शन का आनंद लेने के लिए ऑनलाइन विकल्प उपलब्ध रहेगा. पाकिस्तान बनाम संयुक्त अरब अमीरात पांचवें टी20 मैच को कहाँ और कैसे देखा जा सकता है, इसकी जानकारी नीचे दी गई है.

पाकिस्तान बनाम संयुक्त अरब अमीरात पांचवां टी20 2025 मैच की स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

भारत में इस मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग FanCode ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी. फैंस अपने मोबाइल, स्मार्ट टीवी, टैबलेट और लैपटॉप पर FanCode का उपयोग कर पाकिस्तान बनाम संयुक्त अरब अमीरात पांचवां टी20 मैच आसानी से देख सकते हैं. इसके लिए उन्हें FanCode प्लेटफॉर्म पर सब्सक्रिप्शन प्लान चुनना होगा और उसके बाद मुकाबले का लाइव आनंद लिया जा सकेगा.