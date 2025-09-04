UAE vs PAK UAE Tri-Series 2025, Sharjah Weather & Pitch Report: संयुक्त अरब अमीरात बनाम पाकिस्तान यूएई ट्राई सीरीज मुकाबले का खेल बिगाड़ेगी बारिश, जानिए कैसा रहेगा शारजाह में मौसम और पिच का मिजाज

Sharjah Cricket Stadium(Credit:X/@IPL)

UAE National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team Match, Sharjah Weather & Pitch Report: संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच यूएई टी20आई ट्राई-सीरीज़ 2025 का 5वां मुकाबला 04 सितंबर(गुरुवार) को शारजाह (Sharjah) के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम (Sharjah Cricket Stadium) में खेला जाएगा. यूएई ट्राई-सीरीज़ 2025 अब अपने अंतिम मुकाबलों की ओर बढ़ रही है और रोमांच लगातार तेज़ होता जा रहा है. एशिया कप 2025 से पहले सभी टीमें मज़बूत तैयारी करना चाहती हैं. सीरीज़ के पांचवें मैच में यूएई नेशनल क्रिकेट टीम का सामना पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम से होगा. यूएई अब तक खेले गए अपने दोनों मैच हार चुकी है और पाकिस्तान के खिलाफ वापसी करने की कोशिश करेगी. हालांकि यह उनके लिए बेहद कठिन काम होगा, लेकिन मुहम्मद वसीम जैसे खिलाड़ी उनकी टीम में मौजूद हैं, जो किसी भी विपक्षी टीम को चौंका सकते हैं. दूसरी ओर, पाकिस्तान की असली चुनौती यह होगी कि वे अफ़ग़ानिस्तान के खिलाफ मिली हार को पीछे छोड़ते हुए नई शुरुआत करें. संयुक्त अरब अमीरात बनाम पाकिस्तान ट्राई सीरीज के 5वें मुकाबले से पहले जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

अगर पाकिस्तान इस मैच में यूएई को हराने में सफल रहता है तो वह यूएई ट्राई-सीरीज़ 2025 के फाइनल में क्वालीफाई करने वाली पहली टीम बन जाएगी. सीरीज़ में पाकिस्तान ने अब तक अच्छा क्रिकेट खेला है और वे पिछले मैच की असफलता को भूलकर आगे बढ़ना चाहेंगे. हालांकि टीम के लिए सबसे बड़ी चिंता उनका निचला मध्यक्रम है, जो लगातार रन बनाने में नाकाम रहा है. इसके अलावा गेंदबाज़ी आक्रमण भी विकेट निकालने में पूरी तरह स्थिरता नहीं दिखा पाया है. यह मैच फाइनल में जगह बनाने के लिहाज से बेहद अहम है और ऐसे में दर्शकों के मन में यह सवाल भी उठ रहा है कि अगर यूएई बनाम पाकिस्तान मैच के दौरान बारिश होती है तो क्या होगा. यहां उन्हें इस मुकाबले से जुड़ी पूरी जानकारी मिलेगी.

शारजाह का मौसम(Sharjah Weather)

यूएई बनाम पाकिस्तान, यूएई ट्राई-सीरीज़ 2025 के शारजाह मैच से जुड़ी मौसम की बड़ी खबर दर्शकों के लिए राहत भरी है. 4 सितंबर(गुरुवार) को होने वाले इस मुकाबले के दौरान बारिश की संभावना नगण्य है. दिन और रात का मौसम बिल्कुल साफ रहेगा. हालांकि मौसम गर्म रहेगा और तापमान 44 डिग्री सेल्सियस जैसा महसूस होगा, जबकि नमी लगभग 47% तक रहने की उम्मीद है. आमतौर पर यूएई में ओस का अहम असर देखने को मिलता है, लेकिन इस बार ऐसा होने की संभावना कम है. वर्षा की संभावना 0% से 1% के बीच है, जो साफ संकेत देती है कि दर्शक बिना किसी रुकावट के पूरा मैच देखने का आनंद उठा पाएंगे.

शारजाह क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिपोर्ट(Sharjah Cricket Stadium Pitch Report)

शारजाह क्रिकेट स्टेडियम आकार में छोटा मैदान है, जहां सीधी बाउंड्री लगभग 62 मीटर और विकेट के दोनों ओर की बाउंड्री करीब 65 मीटर की है. इन छोटे आयामों की वजह से यह मैदान बल्लेबाज़ों के लिए अनुकूल माना जाता है. शुरुआती दो मैचों में पिच पर घास मौजूद होने के कारण बल्लेबाज़ों को मदद मिली थी, लेकिन जैसे-जैसे विकेट सूखता गया, स्पिन गेंदबाज़ों और कटर्स को ज्यादा फायदा मिलने लगा. विविधताओं के साथ गेंदबाज़ी करने वाले और स्पिनर्स के खिलाफ रन बनाना मुश्किल साबित हुआ है. कुल मिलाकर पिच इस समय गेंदबाज़ों के हल्के पक्ष में नज़र आती है और बल्लेबाज़ों को रन बनाने के लिए क्रीज़ पर टिककर खेलना होगा, तभी उन्हें अपने शॉट्स से फायदा मिल पाएगा.