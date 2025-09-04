UAE vs PAK, T20I Tri-Series 2025 Preview: संयुक्त अरब अमीरात बनाम पाकिस्तान ट्राई सीरीज के 5वें मुकाबले से पहले जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

संयुक्त अरब अमीरात बनाम पाकिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

UAE National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team Match Preview: संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच यूएई टी20आई ट्राई-सीरीज़ 2025 का 5वां मुकाबला 04 सितंबर(गुरुवार) को शारजाह (Sharjah) के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम (Sharjah Cricket Stadium) में खेला जाएगा. पाकिस्तान ने अभियान की शानदार शुरुआत की थी और लगातार दो मैच जीतकर लय पकड़ी थी. उन्होंने पहले यूएई और फिर अफ़ग़ानिस्तान को मात दी थी. लेकिन अपने पिछले मुकाबले में पड़ोसी और चिर-प्रतिद्वंदी अफ़ग़ानिस्तान के खिलाफ उन्हें हार का सामना करना पड़ा था. यह हार निश्चित तौर पर टीम के आत्मविश्वास को झटका देने वाली रही थी, लेकिन अब पाकिस्तान इस नतीजे को पीछे छोड़ते हुए एक बार फिर वापसी करने के इरादे से मैदान पर उतरेगा. टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज़ अभिषेक शर्मा के 25वें जन्मदिन पर डालिए उनके रिकॉर्ड ब्रेकिंग करियर और इनक्रेडिबल कारनामों पर एक नज़र

वहीं दूसरी ओर, यूएई की टीम अभी तक अपना खाता नहीं खोल पाई है. खेले गए दोनों मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है. अब उनका सामना एक बार फिर मज़बूत पाकिस्तान टीम से होना है, जो उनके लिए आसान नहीं होगा. यूएई के खिलाड़ियों के सामने चुनौती होगी कि वे पिछली गलतियों से सबक लें और इस मुकाबले में मज़बूत प्रदर्शन कर टीम को जीत की राह पर ले जाने की कोशिश करें.

टी20 में पाकिस्तान बनाम संयुक्त अरब अमीरात हेड टू हेड रिकार्ड्स(PAK vs UAE Head to Head Records): पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की टीमें अब तक टी20 प्रारूप में केवल 2 बार आमने-सामने आई हैं. जिसमें पाकिस्तान ने दोनों मैचों में जीत दर्ज की थी, जबकि यूएई को अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ टी20 में कोई जीत हासिल नहीं हुई है.

पाकिस्तान बनाम संयुक्त अरब अमीरात ट्राई सीरीज के 5वें टी20 के लिए प्रमुख खिलाड़ी(PAK vs UAE Key Players To Watch Out): फखर जमान, सलमान आगा, शाहीन शाह अफरीदी, मुहम्मद वसीम, एथन डिसूजा, सगीर खान ये कुछ ऐसे खिलाड़ी है जो मैच का रुख बदलना जानते है. जिनपर सबकी निगाहें रहेगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दुसरे को कर सकते है परेशान(PAK vs UAE Mini Battle): संयुक्त अरब अमीरात बल्लेबाज अलीशान शराफू और पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी के बीच की टक्कर रोमांचक हो सकती है. वहीं सगीर खान बनाम सलमान आगा के बीच की भिड़ंत भी इस मुकाबले के नतीजे पर असर डाल सकती है. दोनों टीमों के पास कई प्रभावशाली युवा खिलाड़ियों के साथ संतुलित लाइनअप है.

पाकिस्तान बनाम संयुक्त अरब अमीरात ट्राई सीरीज के 5वें टी20 2025 मैच कब और कहां आयोजित किया जाएगा?

संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच यूएई टी20आई ट्राई-सीरीज़ 2025 का 5वां मुकाबला 04 सितंबर(गुरुवार) को शारजाह के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा. जिसका टॉस आधे घंटे पहले 08: 00 PM को होगा.

पाकिस्तान बनाम संयुक्त अरब अमीरात ट्राई सीरीज के 5वें टी20 मैच का लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कहां और कैसे देखें?

पाकिस्तान बनाम संयुक्त अरब अमीरात के बीच इस ट्राई सीरीज मैच का प्रसारण अधिस्कर किसी भी मीडिया नेटवर्क के पास नहीं हैं. जिसके कारण इस मुकाबले का सीधा प्रसारण किसी भी टीवी चैनल पर उपलब्ध नहीं होगा. लेकिन पाकिस्तान बनाम संयुक्त अरब अमीरात मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग भारत में फैनकोड( FanCode) ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम करने के लिए उपलब्ध होगा. जिसे फेंस अपने स्मार्ट टीवी, मोबाइल, टैब समेत अन्य एलेक्ट्रिनिक डेविस पर ऑनलाइन लाइव देख सकते हैं.

पाकिस्तान बनाम संयुक्त अरब अमीरात ट्राई सीरीज के 5वें टी20 2025 के लिए संभावित प्लेइंग इलेवन

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, सुफियान मुकीम

संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: मुहम्मद जोहैब, मुहम्मद वसीम (कप्तान), आसिफ खान, राहुल चोपड़ा (विकेटकीपर), एथन डिसूजा, हर्षित कौशिक, ध्रुव पाराशर, सगीर खान, हैदर अली, मुहम्मद रोहिद खान, जुनैद सिद्दीकी